ERÜ Rektörü öğrencilerle buluştu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler ile bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Talas Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Talas Gençlik Merkezi Öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Altun, öğrencilere ERÜ ve üniversite eğitimi hakkında bilgiler verdi. Öğrencilere eğitim-öğretim ve meslek hayatlarına başarılı olmaları için tavsiyelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti;

"Üniversite hayatında birçok imkan var. Yurtdışı eğitim programları ve öğrenci değişim programlarına mutlaka açık olun. Özellikle ERASMUS kapsamında eğitim öğretiminizin bir yılını yurt dışında okumaya gayret gösterin. Bu size ayrı bir ufuk katacaktır. Hayallerinizi artıran bir başlık olarak karşınıza çıkacaktır. Bunları yaptığınız sürece de göreceksiniz siz kendi mesleğinizde başarıyı yakalamış olacaksınız."

Rektör Prof. Dr. Altun, Konuşmasının ardından öğrenciler ile sohbet ederek, sorularını yanıtladı. Etkinlik, konuşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın da Rektör Prof. Dr. Altun'a katılımlarından dolayı teşekkür ederek, hediye takdiminde bulundu. Etkinlik, Rektör Prof. Dr. Altun'un öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - KAYSERİ