Erzincan'da 'Yaşama Yol Ver' Etkinliği - Son Dakika
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Yerel

Erzincan'da 'Yaşama Yol Ver' Etkinliği

Erzincan'da sağlık ve emniyet ekipleri, fermuar sistemi için broşür dağıttı.

30.12.2024 19:40
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Erzincan'da "Yaşama yol ver" dediler

ERZİNCAN - Erzincan'da İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından fermuar sistemi ile ilgili "yaşama yol ver" broşürü dağıtıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" uygulaması Erzincan'da devam ediyor. Erzincan girişinde gerçekleştirilen trafik kontrolleri esnasında, etkinlikler kapsamında araç sürücüleri ve halka yönelik broşür dağıtımı ve bilgilendirmede bulunuldu.

Broşür dağıtımı ve bilgilendirme Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, trafik ekipleri, Sağlık Müdürlüğü personeli, Ambulans Servisi ekiplerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da 'Yaşama Yol Ver' Etkinliği - Son Dakika

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