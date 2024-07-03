Erzincan'da yaz sezonu çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika
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Erzincan'da yaz sezonu çalışmaları değerlendirildi

Erzincan\'da yaz sezonu çalışmaları değerlendirildi

Erzincan'da yaz sezonunda yapılacak çalışmalar hakkında Vali Yardımcıları Yusuf İzci ve Mehmet Emre Canpolat başkanlığında bir toplantı düzenlendi. Toplantıda tarım, seracılık, turizm, kültür ve spor gibi konular ele alındı.

03.07.2024 17:46  Güncelleme: 17:47
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Erzincan'da yaz sezonunda yürütülen ve yapılacak çalışmalara ilişkin Vali Yardımcıları Yusuf İzci ve Mehmet Emre Canpolat başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Özel İdaresi Salondan düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Vali Yardımcısı/ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Cavit Şireci, EBYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağrı Çırak, kurum müdürleri ve meclis üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Erzincan'da bu yaz sezonunda tarımdan, seracılıktan, Erzincan Tulum Peynirinden, Erzincan Tanıtım Günlerinden bahsederek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.

Vali Yardımcısı/ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat'ta, İl Özel İdaresi bünyesinde Ergan Dağında, Girlevik Şelalesinde ve yürütülen diğer çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Kurum müdürlerinden Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ise offroad, rafting ve diğer doğa sporlarında bu sene hummalı bir program takvimi izleneceğini kaydetti.

Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Oğuzhan Kılıç'ta kültür ve sanat anlamında planlanan programlara ilişkin bilgiler aktardı.

"İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Canpolat'tan açıklama"

Öte yandan toplantıda Vali Yardımcısı/ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Ergan Dağında dün yaşanan bir olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Canpolat şöyle konuştu:

"İlimizde bulunan Ergan Kayak Merkezinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tek tek yetkili olarak İl Özel İdaresine tahsisi yapılmıştır. Bu kapsamda Ergan Kayak Merkezi'nde bulunan Turizm Doğa Sporları Birliği ve kamuda bulunan parsellerde turizm tesisi yapmak üzere kiracı olarak bulunan müstecirin; komşu parsel, yol ve diğer alanlara tecavüzde bulunduğu, idare tarafından defalarca uyarılmasına rağmen işgalden vazgeçmediği, tecavüz edilen alanların tespiti için Kadastro İl Müdürlüğü, Erzincan Belediyesi ve Çevre Şehircilik ve İklimlendirme İl Müdürlüğü konusunda uzman teknik personellerden oluşturulan tespit komisyonu yerinde inceleme yaparak tecavüzlü alanları belirlemiş ve müstecire bu tecavüzlü alanları terk etmesi için gerekli işaretlemeleri yapmıştır. Bahse konu tecavüzlü alanlarda 1 temmuz 2024 tarihinde idaremiz ekipleri tarafından yapılması planlanan düzeltme çalışmaları müstecir tarafından engellenmiş ve iş makineleri saatlerce alanda bekletilerek düzeltme işlemine engel olunmuştur. Söz konusu yaşanan bu durumdan dolayı idaremiz tarafından bir heyet yerinde denetim yapmış, tecavüzlü alanların, iş makinesi ile düzeltme yapılmaya başlandığı esnada müstecir alana gelerek yapılan çalışmayı engellemeye yönelik hakarette bulunmuş ve cep telefonu ile çekim yapmaya çalışmıştır. Müstecir söz konusu olan kamu görevlilerinin çalışmasına engel olmak için kendini yere atarak alanda bulunan personellere taşkınlık, iftira ve hakarette bulunmuştur. Bunun üzerine ekipleriniz tutanak tutmalarına müteakiben söz konusu alandan ayrılmışlardır. İdareciler tarafından hiçbir şekilde müstecire fiili müdahalede bulunulmamıştır. Müstecir hakkında da kamu görevlilerine karşı görevini yapmasını engellemek, cebir ve şiddet, iftira ve hakaretten suç duyurusunda bulunulmuştur."

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da yaz sezonu çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika

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