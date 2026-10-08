Erzincan Valisi Aydoğdu, din görevlilerine \'temsil zamanı\' mesajı verdi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen programda din görevlileriyle bir araya geldi.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Vali Aydoğdu'nun yanı sıra İl Müftüsü Selim Yazıcı ve din görevlileri katıldı.

Programda konuşan Aydoğdu, din görevlilerinin toplumun manevi hayatına rehberlik eden önemli bir görev üstlendiğini belirterek, sahada yürütülen gönül hizmetlerinin önemine dikkati çekti.

Davranışların sözlerden daha etkili olduğunu vurgulayan Aydoğdu, "Bizim birbirimize kenetlenmemiz lazım. Artık laf zamanı, kelam zamanı bitti; temsil zamanı. Biz halimizle, duruşumuzla, hareketimizle örnek olmak zorundayız." dedi.

Aydoğdu, insanların dertleriyle ilgilenmenin ve gönüllere dokunmanın önemine işaret ederek, "Sadece kendi dertlerimizle ilgilenirsek yaşamımızın bir amacı kalmaz. İnsanların kapısını çalacağız, derdiyle dertleneceğiz. Biz gönüllere girmeden, sevgi ve merhamet dilini hakim kılmadan mesafe kat edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Aydoğdu, tüm Diyanet mensuplarının Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutlayarak, din görevlilerine çalışmalarındaki gayret ve özverilerinden dolayı teşekkür etti.