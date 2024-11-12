Erzurum'a Yeni Bilardo Salonu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'a Yeni Bilardo Salonu

Erzurum\'a Yeni Bilardo Salonu

Erzurum'da dünya standartlarında yeni bir bilardo salonu açıldı, ilk turnuva Atatürk Kupası ile yapıldı.

12.11.2024 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda dünya standartlarına uygun bilardo salonu kazandırdı. Bilardo İl Temsilcisi Fatih Ünlü, camia olarak büyük bir sevinç yaşadıklarını söyledi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bilardo sporuna yeni bir soluk kazandırdı. Erzurum, artık ulusal ve uluslararası bilardo müsabakalarının oynanacağı bir bilardo salonuna kavuştu.

Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda yapılan Bilardo Salonu, sporseverlere kapılarını açtı.

Atatürk kupası ile kapılarını açtı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle şehre kazandırdığı Bilardo Salonu, kapılarını '10 Kasım Atatürk Kupası' ile açtı. Sporcular, ilk kez hizmete açılan bilardo salonunda 10 Kasım Atatürk Kupası'nda mücadele ederken, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Cakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Turnuvada dereceye giren sporcuların ödüllerini takdim etti.

Çakmur: Bilardo camiasına hayırlı olsun

'10 Kasım Atatürk Kupası' ile kapılarını açan Bilardo Salonu'nun açılış töreninde konuşan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "İlimizde bilardo müsabakaları ve antrenmanları bu spora gönül vermiş olan esnaf arkadaşlarımızın işyerlerinde yapılıyordu. Artık Bilardo camiasının çok güzel ve dünya standartlarında bir bilardo salonu oldu. İlimiz ve Bölgemiz için hayırlı olsun. Destekleri için bakanlığımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Ünlü: Büyük bir sevinç yaşıyoruz

Türkiye Bilardo Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Fatih Ünlü, dört maç masası, iki de cepli masa olmak üzere 6 masalı bilardo salonunun Erzurum'a kazandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ünlü, "Bu tesisi bize kazandıran il müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Burada üç bant müsabakalarının yanı sıra Amerikan Bilardo oynanabilecek. Rahatlıkla Türkiye Şampiyonası ve uluslararası müsabakalar burada yapılabilecek. Bilardonun bütün kriterlerine uygun olan bilardo salonumuzda ilk müsabakalarımızı da '10 Kasım Atatürk Kupası' adıyla düzenledik" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

10 Kasım, Yakutiye, Gençlik, erzurum, Turnuva, Yerel, Yaşam, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'a Yeni Bilardo Salonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
15:00 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi
14:09 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz
13:55 İbrahim Yılmaz’ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu İbrahim Yılmaz'ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu
12:15 Çin’de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
22:03 Bitcoin tarihinde ilk kez 85 bin doları aştı Bitcoin tarihinde ilk kez 85 bin doları aştı
22:00 Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti
21:57 Teknik direktöre küfür eden hakeme düdüğünü astırdılar Teknik direktöre küfür eden hakeme düdüğünü astırdılar
21:49 Ekipleri harekete geçiren görüntü Ekipleri harekete geçiren görüntü
21:02 Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye’de çıkarılıyor Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor
20:40 Selda Bağcan’ın son hali sevenlerini korkuttu Selda Bağcan'ın son hali sevenlerini korkuttu
20:26 Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 16:37:30. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'a Yeni Bilardo Salonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.