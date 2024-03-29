Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Elanur'un Akülü Araba İsteğine Cevap Verdi - Son Dakika
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Yerel

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Elanur'un Akülü Araba İsteğine Cevap Verdi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Elanur\'un Akülü Araba İsteğine Cevap Verdi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, hidrosefali hastası Elanur'un sosyal medya üzerinden yaptığı akülü araba isteğine cevap vererek, onu evinde ziyaret etti ve isteğini yerine getirdi.

29.03.2024 10:28  Güncelleme: 10:34
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kendisine sosyal medya üzerinden çağrıda bulunan Elanur'un çağrısına cevap verdi.

Hidrosefali hastası olan Elanur Kader Çapan, sosyal medyadan üzerinden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e akülü araba isteğinde bulundu. Kendisine ulaşan bu çağrıya cevap veren Başkan Sekmen, Elanur'u evinde ziyaret ederek hem isteği olan akülü arabayı teslim etti hem de onunla sohbet etti.

Başkan Sekmen, Elanur'un bu isteğine kayıtsız kalmadıklarını ve onun sevincine ortak olmak için evinde bir araya geldiklerini belirterek, "Canım yavrum, canım kızım benim. Sevgi dolu muhteşem bir kalbe sahip olan kıymetli Elanur kızımın istediği akülü arabasını kendisine temin ettik. Rabbim, "Eş Şafi" ismi şeriflerinin hürmetine canım kızıma şifa ihsan eylesin" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Elanur'un Akülü Araba İsteğine Cevap Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Elanur'un Akülü Araba İsteğine Cevap Verdi - Son Dakika
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