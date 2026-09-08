Erzurum'da 150 kırsal mahalleye 60 milyon liralık yangın tankeri dağıtıldı - Son Dakika
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Erzurum'da 150 kırsal mahalleye 60 milyon liralık yangın tankeri dağıtıldı

Erzurum\'da 150 kırsal mahalleye 60 milyon liralık yangın tankeri dağıtıldı
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi, olası yangınlara ilk müdahale için 150 kırsal mahalleye 3 tonluk su tankeri dağıttı. Törende konuşan Başkan Sekmen, 60 milyon liralık yatırımla yangın güvenliğini güçlendirdiklerini belirtti.

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen törenle olası yangınlara ilk müdahalenin yapılabilmesi için 150 kırsal mahalleye 3 tonluk su tankeri dağıtıldı.

Erzurum Miting Alanı'nda gerçekleştirilen törene Vali Vekili Orhan Ayaz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları, siyasiler, bürokratlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşmalar yapıldı.

'60 MİLYON LİRALIK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Göreve geldikleri ilk günden itibaren hemşehrilerinin her alanda ihtiyaç duyabileceği çalışmaları bir bir hayata geçirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "2017 yılında 50 adet su tankerimizi kırsal mahallelerimizin hizmetine sunmuştuk. Aradan geçen süreçte ihtiyaçları, risk bölgelerini ve mahallelerimizin taleplerini yeniden değerlendirdik. İkinci etap kapsamında 150 adet 3 tonluk yangın söndürme tankerimizi daha mahallelerimize kazandırıyoruz. Yaklaşık 400 bin lira birim maliyeti bulunan tankerlerimiz için toplam 60 milyon liralık bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Yangın güvenliği yalnızca tanker dağıtmakla sınırlı değildir. Mahallelerimizin su altyapısını da güçlendiriyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 370 mahallemizde hidrant ve vana çalışmalarımızı tamamladık. Hedefimiz, Erzurum'un bin 188 mahallesinin tamamına ulaşmaktır" diye konuştu.

İTFAİYE ERLERİ UYGULAMALI TANITIM YAPTI

Protokol üyeleri tarafından kırsal mahalle muhtarlarına tankerlerin teslim tutanakları takdim edildi. Program sonunda Büyükşehir Belediyesi itfaiye erleri tankerlerin uygulamalı tanıtımını yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da 150 kırsal mahalleye 60 milyon liralık yangın tankeri dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da 150 kırsal mahalleye 60 milyon liralık yangın tankeri dağıtıldı - Son Dakika
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