Erzurum'da 55 Ürün Coğrafi İşaretli - Son Dakika
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Erzurum'da 55 Ürün Coğrafi İşaretli

Erzurum\'da 55 Ürün Coğrafi İşaretli

Erzurum'da 55 ürün Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Erzurum, Gaziantep ve Konya'dan sonra en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip şehir olarak öne çıkıyor. Turizm hareketliliği ve ziyaretçi sayısının artmasıyla birlikte gastronomiye dair olumlu gelişmeler yaşanıyor. Erzurum Ticaret Borsası, Kelecoş ve Kaşar Peyniri'nin tescillenmesi için başvuruda bulundu. Halen 15 ürün ise tescil için onay bekliyor.

22.05.2024 09:40
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Erzurum'da bu güne kadar 55 ürün coğrafi işaret aldı. 15 ürün ise tescil için Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan onay bekliyor.

Ülkemizde Gaziantep ve Konya'dan sonra en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip olan Erzurum'da son yıllarda artan turizm hareketliliği ve ziyaretçi sayısı özellikle kent merkezinde gastronomiye dair olumlu gelişmeleri de beraberinde getirdi. Tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işareti olan coğrafi işaret son yıllarda rağbet görüyor. Ülkemizde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yürütülen coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanıyor. Erzurum'un bu anlamda ülkemizde ilk üç şehir içinde olması kentin zengin kültürü, kadim tarihi, coğrafi konumu ve yıldızı hızla parlayan Palandöken Kayak Merkezi ile daha güçlü hale geliyor.

Kelecoş ve Kaşar Peyniri tescil yolunda

Ülkemizde Gaziantep 105, Konya 74 ve Erzurum 55 tescilli ürün ile listenin ilk üçünde bulunuyor. Son olarak Tortum Ekşi Pestili tescil ettiren Erzurum'da 55 ürün coğrafi işaretli oldu. Bunlardan 49'si mahreç işareti alırken, 6 ürün menşei adı aldı. Erzurum'da halen 15 ürün coğrafi işaret için sırada bekliyor. Erzurum Ticaret Borsası son olarak Erzurum Kelecoş ve Erzurum Kaşar Peyniri'nin tescillenmesi için müracaat etti. Erzurum'da coğrafi işaret tescili bekleyen diğer ürünler ise; Erzurum Kahvaltısı, Erzurum Un Helvası, Karayazı Balı, Bardız Kilimi, Erzurum İspir Gobdini, Narman Yeşil Mercimeği, Erzurum Burması/Erzurum Burma Bileziği, Erzurum Yufka Yağlaması, Hınıs Köftesi, Erzurum Babaanne Pastası (Erzurum Pastası), Erzurum Kelecoşu, Erzurum Kuru Kayısı Kaysefesi ve Erzurum Patates Boranisi şeklinde sıralanıyor.

Erzurum'da 55 ürün coğrafi işaretli

Hem gastronomi hem de kültürel miraslar açısından zengin olan Erzurum'da bu güne kadar 55 ürün Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Bunlar ; Erzurum Pekmezli Baklavası, Erzurum Ayran Aşı Çorbası, Erzurum Ayva Yahnisi/ Erzurum Ayva Kalyesi, Erzurum Aşmalı Yahni, Erzurum Aşotu, Erzurum Civil Peyniri, Erzurum Cılbıra/ Erzurum Çılbır, Erzurum Demir Tatlısı, Erzurum Dut Çullamas,ı Erzurum Ehram Dokuma Kumaşı, Erzurum Ekşili Dolma, Erzurum Eriştesi, Erzurum Et Kavurması, Erzurum Gliko, Erzurum Hasıta/ Erzurum Hasuta, Erzurum Herle Aşı Çorbası, Erzurum Hink Yemeği, Erzurum Hurma Tatlısı, Erzurum Kadayıf Dolması, Erzurum Kara Fatma Çorbası, Erzurum Kavut Haşılı, Erzurum Kaz Lokması, Erzurum Kesme Aşı Çorbası, Erzurum Ketesi, Erzurum Küflü Civil Peyniri (Göğermiş Peynir), Erzurum Kıtlama Şekeri, Erzurum Lavaş Ekmeği/ Erzurum Ecem Ekmeği/ Erzurum Acem Ekmeği, Erzurum Mantısı/Erzurum Hıngeli, Erzurum Pastırması, Erzurum Pekmezli Kadayıfı, Erzurum Peynir Helvas,ı Erzurum Su Böreği, Erzurum Sucuğu,Erzurum Tatar Böreği, Erzurum Tel Helvası, Erzurum Tereyağı, Erzurum Tuzlu Lokumu, Erzurum Yumurta Pilavı, Erzurum Çaşır Kavurması, Erzurum Çaşır Salamurası,Erzurum Çeç Pancarı, Erzurum Çiriş Yemeği, Erzurum Çortutu Pancarı,Erzurum Şalgam Dolması, Hasankale Lavaşı, Hınıs Fasulyesi, Karnavas Bezi, Karnavas Dut Pekmezi, Narman Şeker Fasulyesi, Oltu Cağ Kebabı, Oltu Taşı, Pasinler Yaprak Döner, Tortum Ekşi Pestili, İspir Kaymağı ve İspir Kuru Fasulyesi olarak karşımıza çıkıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da 55 Ürün Coğrafi İşaretli - Son Dakika

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