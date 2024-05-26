Erzurum\'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

Yerel

Erzurum'da birkaç gündür etkisini sürdüren yağış sağanak ve kuvvetli halde devam edecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji Erzurum için kuvvetli yağış uyarısında bulunarak, " Bölgemizde öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek (sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı vb.) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." Dedi - ERZURUM