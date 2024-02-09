Erzurum Havalimanı Ocak Ayında 106 Bin 546 Yolcuya Hizmet Verdi

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Ocak ayında Erzurum Havalimanı'nda 106 bin 546 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2024 yılı Ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Erzurum Havalimanı'nda ocak ayında, iç hat yolcu trafiği 106 bin 91, dış hat yolcu trafiği 455 oldu. Böylece ocakta toplam 106 bin 546 yolcuya hizmet verildi.

Ocak ayında, Erzurum Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 634, dış hatlarda 13 olmak üzere toplamda 647'ye ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ocak ayında toplamda 971 ton oldu. - ERZURUM