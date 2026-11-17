Erzurum Hınıs çalıştayı haberinin 1 karesi iptal edildi, abonelere özür bildirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bugün saat 15.22'de Erzurum mahreciyle servis edilen "Hınıs'ın sorunları ve çözüm önerileri çalıştayda masaya yatırıldı" başlıklı haberin 1 karesi kaynağından iptal edildi. Özür dilenerek haberde an itibarıyla mevcut fotoğrafların kullanılması abonelerin dikkatine sunuldu.
Bugün saat 15.22'de Erzurum mahreciyle servis edilen " Hınıs'ın sorunları ve çözüm önerileri çalıştayda masaya yatırıldı" başlıklı haberin 1 karesi kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafların kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.
Kaynak: İHA
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