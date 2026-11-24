Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi, şehir dışından gelen üniversite öğrencilerinin ikametgahlarını Erzurum'a almaları durumunda ulaşım ve temel tüketim harcamalarında belediye bütçesinden destek sağlanması yönündeki komisyon raporunu oybirliği ile kabul etti.

Erzurum'da son yıllarda yaşanan nüfus azalmasına bağlı olarak merkezi bütçeden gelen ödeneklerin düşmesi, ticari hayatın daralması ve milletvekili sayısındaki kaybın önüne geçilmesi amacıyla önemli bir adım atıldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin birleşiminde, şehir dışından gelerek Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesinde eğitim gören öğrencileri kapsayan kritik bir gündem maddesi görüşüldü.

İkametgahını taşıyan öğrenciye bütçe desteği

Daha önce 9 Eylül 2026 tarih ve 660 sayılı kararla ertelenerek Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen teklif, komisyon incelemesinin ardından yeniden meclis gündemine geldi. Hazırlanan raporda; kentin ekonomik canlılığını artırmak, belediye bütçelerini güçlendirmek ve siyasi temsilde milletvekili sayısını yeniden yükseltmek adına ikametgahını Erzurum'a taşıyan üniversite öğrencilerine ulaşım ve çeşitli tüketim kalemlerinde destek verilmesi ele alındı.

Karar ilgili daire başkanlığına havale edildi

Meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporu oybirliği ile kabul edildi. Alınan karar doğrultusunda, öğrencilere sağlanacak desteklerin kapsamı ve uygulama esaslarının belirlenmesi amacıyla dosya gereği için ilgili daire başkanlığına havale edildi.