Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Halk Ozanı Yıldırım Coşkunlı'nın evine konuk oldu - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Halk Ozanı Yıldırım Coşkunlı'nın evine konuk oldu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Halk Ozanı Yıldırım Coşkunlı\'nın evine konuk oldu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltulu Halk Ozanı Yıldırım Coşkunlı'nın evine çay içmeye davet edildi. Vali Çiftçi daveti geri çevirmedi ve evine konuk oldu. Ziyaret sırasında samimi bir sohbet gerçekleşti ve halk ozanı Yıldırım Coşkunlı, kendi yazdığı türküyü Vali Çiftçi'ye okudu. Halk ozanı, Vali Çiftçi'nin nazik ziyaretinden çok mutlu olduğunu belirtti.

26.04.2024 09:28
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Halk Ozanı Yıldırım Coşkunlı'nın evine konuk oldu.

Daha önce Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret eden Oltulu Halk Ozanı Yıldırım Coşkunlı, Vali Çiftçiyi Oltu'daki evinde çay içmeye davet etti. Vali Çiftçi bu daveti geri çevirmedi. Halk ozanı Yıldırım Coşkunlı, Vali Çiftçi ve Oltu Kaymakamlığı'na vekalet eden Narman Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu'na dörtlükle "hoş geldin" dedi. Daha sonra Vali Çiftçi ile halk ozanı Yıldırım Coşkunlı arasında samimi sohbet gerçekleşti ve ziyaretin son bölümünde kendi yazdığı türküyü Vali Çiftçi'ye için okudu. Halk Ozanı Yıldırım Çoşkunlı, Vali Çiftçi'nin nazik ziyaretinden çok mutlu olduğunu belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Halk Ozanı Yıldırım Coşkunlı'nın evine konuk oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Halk Ozanı Yıldırım Coşkunlı'nın evine konuk oldu - Son Dakika
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