Erzurum Yakutiye\'de MNG AVM\'nin kaldırımına inşa edilen yapı halkın tepkisini çekti

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan MNG Alışveriş Merkezi'nin giriş kapısındaki kaldırım üzerine inşa edilen yapı, vatandaşların büyük tepkisine yol açtı. Bir süre önce yönetim değişikliğiyle gündeme gelen AVM'nin, yaya geçişini hiçe sayarak başlattığı inşaat görenleri şaşkına çevirdi.

Yaya ulaşımına büyük engel

AVM girişindeki kaldırımın tam üzerine kondurulan ve adeta bir gecekondu dükkanı andıran yapı, bölgedeki yaya trafiğini tamamen kilitleme noktasına getirdi. Mevcut kafe yoğunluğu nedeniyle halihazırda merkeze giriş çıkışlarda zorlanan vatandaşlar, kaldırımın da kapatılmasıyla birlikte yürümekte güçlük çekiyor.

Vatandaşlar isyan etti: "Keyfi imar uygulaması"

Son dönemde güvenlik ve temizlik zafiyetleri ile eleştirilerin odağında olan MNG AVM yönetimi, bu son "keyfi imar" hamlesiyle bardağı taşırdı. Kamusal alanın ticari amaçla işgal edilmesine tepki gösteren Erzurumlular, duruma sosyal medyada ve alanda sert tepki gösterdi. Yürüyüş alanlarının daralmasından şikayetçi olan vatandaşlar, yetkilileri acilen göreve çağırıyor.

Gözler şimdi, yaya ulaşımını aksatan bu kaçak görünümlü yapıya karşı Yakutiye Belediyesi ve ilgili kurumların atacağı adımlara çevrildi.