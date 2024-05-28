Esenler Belediyesi 'Proje Yazım Okulu'nda Dersler Başladı - Son Dakika
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Esenler Belediyesi 'Proje Yazım Okulu'nda Dersler Başladı

Esenler Belediyesi \'Proje Yazım Okulu\'nda Dersler Başladı

Esenler Belediyesi bünyesinde başlatılan 'Proje Yazım Okulu'nda dersler başladı. Gençlerin proje yazımı ve yönetimiyle ilgili temel bilgileri öğrendiği eğitime yoğun ilgi gösterildi.

28.05.2024 15:54  Güncelleme: 15:57
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Esenler Belediyesi bünyesinde başlatılan 'Proje Yazım Okulu'nda dersler başladı. İlk haftasında proje yazımı ve yönetimiyle ilgili temel bilgileri öğrenen gençlerin eğitime ilgisi ise hayli yüksek oldu.

Esenler Belediyesi tarafından gençlerin proje yazımı, proje fikri geliştirme, proje döngüsü yönetimi, bütçeleme, proje destekleri ve fon kaynakları gibi alanlarda yetkinlik kazanması için hayata geçirilen "Proje Yazım Okulu"nda dersler başladı. İlk haftası geride kalan eğitimin sonunda gençler fikirlerini projeye dönüştürecek ve kurumsal hedeflerle uyumlu, toplumsal ihtiyaçlara hizmet eden bir sosyal sorumluluk geliştirme fırsatı elde edecek. Proje yazımı ve yönetimiyle ilgili temel bilgileri öğrenen gençler eğitime yoğun ilgi gösterdi.

"Eğitimde fırsat eşitliğini sağlıyor"

Proje Yazımı Okulu ile ilgili konuşan eğitmen Muhammed Halid Durmuş, "Proje yazımıyla alakalı eğitimler genelde özel kurslarda verilir. Bütün öğrencilerin bu eğitimler için yeterli imkanı olamayabiliyor. Esenler Belediyesi böyle bir eğitim düzenleyerek eğitimde fırsat eşitliğini de sağlamış oluyor. Aslında birçok gencimizin güzel fikirleri var ancak kişisel olarak araştırma yaptıklarında yetersiz kalabiliyor. Biz bu okulla birlikte onlara fonların tanıtımını da yapıp gerçekleştirmek istedikleri projelerle ilgili farkındalık sunuyoruz. 5 haftanın sonunda da öğrencilerin gerekli yetkinlikleri kazanarak projelerini geliştirmelerini ve sunmalarını hedefliyoruz" dedi.

"Bu eğitim beni çok heyecanlandırdı"

Eğitimin ilk dersinin ardından düşüncelerini paylaşan öğrencilerden Rümeysa Köysu ise, "Bir projeyi hazırlarken ve sunarken nelere dikkat etmem gerektiğini öğrenmek istediğim için bu kursa başvurdum. İlk dersimizi yaptık. Bir fikrin projeye geçiş aşamalarını ve kilit noktalarını detaylı bir şekilde işledik. Bu eğitim beni çok heyecanlandırdı çünkü hepimizin düşündüğü bir şeyler olsa da nasıl hayata geçireceğimizi bilmiyoruz. İlk dersimizin sonunda bile bu eğitimle uygulamaya geçeceğimize yönelik ilk adımı attığımızı hissettim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenler Belediyesi 'Proje Yazım Okulu'nda Dersler Başladı - Son Dakika

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