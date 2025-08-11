Esenyurt Belediyesi\'nden Ücretsiz Diyetisyenlik Hizmeti

Esenyurt Belediyesi, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla vatandaşlara ücretsiz diyetisyenlik hizmeti sunuyor.

Esenyurt Belediyesi, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve obeziteyle mücadele amacıyla ücretsiz diyetisyenlik hizmeti vermeye hız kesmeden devam ediyor. Belediye bünyesinde görev yapan uzman diyetisyenler, vatandaşların yaş, kilo, boy ve sağlık durumuna göre kişiye özel beslenme programları hazırlıyor.

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, belediyenin sağlık merkezlerine başvurarak detaylı vücut analizi ve beslenme danışmanlığı alabiliyor. Uzmanlar; kilo kontrolü, kronik hastalıklarda beslenme, sporcu beslenmesi ve sağlıklı yaşam konularında rehberlik yapıyor. Esenyurt Belediyesi yetkilileri, vatandaşların ücretsiz olarak sunulan bu hizmetten faydalanarak daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyebileceğini vurguluyor. - İSTANBUL