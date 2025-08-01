Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi\'nde Atipik Otizmli Çocuğa Destek

Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi'nde atipik otizm tanılı Ali Tuğra Yıldız'a 8 aydır bireyselleştirilmiş eğitim desteği sağlanıyor. Uzmanlar eşliğinde yürütülen süreçte dikkat, odaklanma ve günlük yaşam becerilerinde gözle görülür gelişmeler kaydediliyor.

Esenyurt Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin gelişimini desteklemek ve onları toplumsal yaşama aktif bireyler olarak kazandırmak amacıyla sürdürdüğü özel eğitim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi'nde eğitim alan atipik otizm tanılı Ali Tuğra Yıldız, bireyselleştirilmiş eğitim planı doğrultusunda destekleniyor. Yaklaşık 8 aydır devam eden eğitim sürecinde, uzman eğitimciler tarafından yapılan ilk değerlendirme sonucunda Ali Tuğra Yıldız'ın bireysel ihtiyaçlarına uygun özel bir eğitim planı hazırlandı. Bu doğrultuda yürütülen çalışmalar sayesinde dikkat ve odaklanma becerilerinde belirgin gelişmeler kaydedildi. Ayrıca, görsel ve işitsel uyaranlara tepki verme, renk ve sayı eşleme, ince motor gelişimi gibi günlük yaşamı kolaylaştıran birçok alanda olumlu sonuçlar elde edildi. Etkileşim temelli uygulamalarla yürütülen eğitim süreci, çocuğun öğrenme kapasitesini desteklemeye devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi, özel gereksinimli çocukların bireysel potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve bu süreçte ailelerin yanında olmayı öncelikli hedefleri arasında görüyor. Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi'nde sunulan bu hizmetler, çocukların gelişimine katkı sağlarken aileler için de büyük bir umut kaynağı oluyor. - İSTANBUL