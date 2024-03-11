Esenyurt Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Başlıyor

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Esenyurt Belediyesi'nin geleneksel Ramazan etkinlikleri, 14 Mart Perşembe günü başlayacak. Ramazan ayı boyunca Karagöz-Hacivat, orta oyunu, illüzyon, sohbet, meddah ve kukla gibi çeşitli gösteriler ilçelilerle buluşacak.

Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayı hazırlıklarını tamamladı. Belediye, her gün farklı bir mahallede yapılacak sokak iftarlarının yanı sıra eski Ramazan ruhunu ilçede yaşatmak için geleneksel Ramazan etkinlikleri de hazırladı. Etkinlikler kapsamında; Karagöz-Hacivat gösterileri, orta oyunu, illüzyon gösterisi, sohbet, meddah, kukla gibi çeşitli gösteriler vatandaşlarla buluşacak. Alanda çocuklar için şişme oyun grupları kurulacak.

Esenyurt eski belediye bahçesinde düzenlenecek etkinlikler, 14 Mart Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak ve Ramazan ayı boyunca her akşam devam edecek. Etkinliklerde çocuklar eğlenirken, yetişkinler hem el emeği ürünlerinin sergilendiği hem de geleneksel lezzetlerin olduğu Ramazan evlerinde keyifli akşamlar geçirecek.