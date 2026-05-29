Esenyurt Belediysi'nde Bayram mesaisi: Park ve piknik alanları dip köşe temizlendi

29.05.2026 12:06
Esenyurt Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı tatili boyunca ilçedeki park ve piknik alanlarında kapsamlı temizlik ve hijyen çalışması yaptı. Oyun grupları, banklar ve ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.

Esenyurt Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı tatili boyunca ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürerek vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve piknik alanlarında kapsamlı temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştirdi.

Esenyurt Belediyesi, resmi tatil ve sıcak havaları fırsat bilerek ilçedeki yeşil alanlara akın eden vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda vakit geçirebilmesi amacıyla temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe genelindeki tüm park, mesire ve piknik alanlarında hijyen ile çevre düzenlemesine öncelik verildi.

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tatil süresince yoğunluk yaşanan alanlarda temizlik yaptı. Vatandaşların ve çocukların uğrak noktası olan parklardaki oyun grupları, banklar ve ortak kullanım alanları tazyikli su yardımıyla yıkanarak dezenfekte edildi. Park içi tuvaletler ve yürüyüş yollarında da detaylı hijyen çalışması yürütüldü.

"Halk Sağlığı ve Çevre Temizliği Önceliğimiz"

Yürütülen hummalı çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, çevre temizliği ve halk sağlığının belediyenin en öncelikli kırmızı çizgilerinden biri olduğunu vurguladı. Vatandaşların huzurlu alanlarda dinlenebilmesi için ekiplerin 7/24 sahada olacağını belirten Aksoy, tüm Esenyurtlulara ortak kullanım alanlarını temiz tutmaları ve çevreye karşı duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

