Esenyurt'ta Kar Neşesi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kar Neşesi

Esenyurt\'ta Kar Neşesi

Esenyurt'ta polisler ve vatandaşlar kar topu oynadı, çocuklar yokuşlarda kayarak eğlendi.

11.02.2025 15:39
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İstanbul Esenyurt'ta polisler ile vatandaşlar kar topu oynadı. Çocuklar yokuş aşağı kayarken, vatandaşların kar sevinci havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Esenyurt'ta çocuklar ve vatandaşlar kendilerini dışarı atarak karın tadını çıkardı. Çocuklar yokuş aşağı kaydı. Güvenlik amaçlı meydanda bekleyen polis ile vatandaş da kar topu oynadı. Beyaza bürünen meydan, vatandaşların ve çocukların kar sevinci havadan görüntülendi.

Bir çocuk, "Karla oynuyoruz. Kardan adam yapamaya çalışıyoruz. Ellerim çok soğuk olsa da oynamasını seviyoruz"dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Kar Neşesi - Son Dakika

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