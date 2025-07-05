Esenyurt\'ta Muharrem Lokması Etkinliği

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Muharrem ayı vesilesiyle Mehterçeşme Cemevi'nde düzenlenen lokma etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikte canlarla birlikte Muharrem lokması paylaşılırken, birlik ve dayanışma mesajları verildi.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Muharrem ayı vesilesiyle Mehterçeşme Cemevi'nde düzenlenen lokma etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Programda konuşan Aksoy, Cemevi Başkanı Leyla Erdoğan'a misafirperverliği için teşekkür ederek, "Tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin kabulünü yüce Allah'tan dilerim. Gelecek yıl Muharrem orucumuzu yeniden inşa ettiğimiz cemevimizde hep birlikte açmak dileğiyle. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı. Etkinlik, lokma paylaşımı ve duaların ardından sona erdi. - İSTANBUL