Eski Devlet Bakanı ve TBMM Başkanvekili Yüksel Yalova'nın 90 yaşındaki babası Kamil Yalova, Karpuzlu ilçesinde hayatını kaybetti.

Eski Devlet Bakanı, eski TBMM Başkanvekili ve Aydın milletvekili Yüksel Yalova'nın babası Kamil Yalova, 90 yaşında hayatını kaybetti. Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde yaşayan Kamil Yalova'nın vefat haberi, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Karpuzlu Yeni Mahalle sakinlerinden olan Kamil Yalova'nın, ilçe esnaflarından Hüseyin Yalova'nın da babası olduğu öğrenildi. Kamil Yalova'nın cenazesinin, 19 Kasım Perşembe günü ikindi namazına müteakip Karpuzlu'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova, 1 Şubat 2025 tarihinde annesi Emir Yalova'yı kaybetmişti. Geçen yıl annesinin vefatıyla büyük üzüntü yaşayan Yalova, bu kez de babasının kaybıyla sarsıldı.