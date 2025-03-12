Eskişehir'de Alevi Katliamları Protesto Edildi

(ESKİŞEHİR)- Suriye'de Alevilere yönelik yapılan saldırılar Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu tarafından protesto edildi.

Türkiye'nin dört bir yanından Suriye'deki Alevilere ve azınlık gruplara yönelik saldırılar protesto edilirken, Eskişehir'de de Emek ve Demokrasi Platformu tarafından protesto yürüyüşü düzenlendi. İsmet İnönü Caddesi'nde bir araya gelen Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, sloganlarla Köprübaşı'na yürüdü. Platform üyeleri, Suriye'de Alevilere yönelik saldırıların son bulmasını ve Türkiye'nin de konuyla ilgili hassasiyet göstermesini talep etti.

"Suriye CIA aracılığı ile yetiştirilen IŞİD artığı, El Kaide uzantısı HTŞ'ye teslim edildi"

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu adına açıklama yapan Hüseyin Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Emperyalizmin uzun süredir planladığı ve Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) olarak adlandırılan, Ortadoğu'yu emperyalist çıkarlara uygun şekilde yeniden dizayn edilmesini öngören planını hepimiz görüyoruz. Bu uğurda Filistin halkı İsrail'in insafına bırakıldı. Suriye halkları ise emperyalizmin CIA aracılığı ile yetiştirdiği IŞİD artığı El Kaide uzantısı HTŞ denilen katil sürülerine teslim edildi. Kafa kesen, kadınlara tecavüz eden, ortaçağdan fırlamış zihniyete sahip bu katil sürülerinin şefleri boynuna kravat takılarak uluslararası alanda pazarlandı.

"Bugün Suriye'de insanlık dramı yaşanıyor"

Ancak ne kadar takım elbise giydirip, kravat taksanız da bunlar kısa sürede en iyi yaptığı şeyi, katliam ve saldırıları sahnelemeye başladılar: Bugün Suriye'de insanlık dramı yaşanıyor. HTŞ denilen cihatçı gruplar Suriye'nin batısındaki Alevi köylerine, kasabalarına saldırarak kadın, çocuk, yaşlı demeden yüzlerce Alevi'yi katlediyor. Suriye'nin bu mazlum halkları; sadece Alevi oldukları için, sadece Hristiyan, Ezidi ya da Dürzi oldukları için zulme uğruyor. Gelen haberlere göre; profesör ünvanlı bilim insanları, entelektüeller, seküler kesimden insanlar özellikle katlediliyor. Tüm bu zulüm ve katliamlar, ülkemizde de sarayda ağırlanan kravatlı terörist Colani'nin katil sürüsü adamları tarafından yapılıyor. Yaşananlar, kamuoyuna; 'Esed artıkları ile çatışmalar yaşanıyor' gibi yalan haberlerle servis edilerek meşrulaştırılıyor.

"Cihatçı selefi çetelerin kendi inancından olmayan halklara yönelik soykırımı var"

Suriye'de çatışma değil katliam var! Emperyalistlerin beslemesi cihatçı selefi çetelerin kendi inancından olmayan halklara yönelik soykırımı var! Yaşanan katliamların, akan kanın sorumluları sadece Colani ve çetesi değil; Suriye'nin ve Ortadoğu'nun emperyalist çıkarlara uygun olarak bugünkü konumuna gelmesinde rolü olan tüm ülkeler, tüm rejimler ve tüm siyasetçilerdir. Suriye'de akan kanın suç ortakları; Suriye'de yaşananları "Suriye Devrimi" diyerek kayıtsız şartsız destekleyenlerdir. Yandaş basını ve trolleri ile saray şürekası bugün yaşanan katliamları meşrulaştırmak için adeta birbirleriyle yarışmakta; hatta cihatçı çetelerin katliamlarını açıkça destekleyen, Alevi inancına sahip insanları aşağılayan cümlelerle anlatmaktan çekinmemektedir! Bu gözü dönmüş trollerin zihninde; Maraş katliamı, Çorum katliamı, Sivas katliamı vb. katliamların olduğunu çok iyi biliyoruz! Çünkü bunlar, ideolojik olarak Suriye'de katliam yapan gerici, katil sürüleriyle aynıdır. Çünkü bunlar için kendi inancında olmayan Alevilerin ve diğer inanç sahiplerinin katledilmeleri caizdir! Dolayısıyla bunlar Suriye'de akan kanın suç ortağıdır!

"Suriye Halk Devrimi diye yutturulmaya çalışılıyor"

Emperyalizmin eli, kanlıdır! Tarih boyunca hangi coğrafyada olursa olsun işbirlikçileri aracılığıyla; halklara kan, gözyaşı ve acıdan başka bir şey vermemiştir. Bunu Vietnam'dan, Irak'tan, Libya'dan ve diğerlerinden çok iyi biliyoruz. Bugün sıra, Suriye'dedir. Bugün kravatlı terörist Colani kullanılarak yapılan ve Suriye Halk Devrimi diye yutturulmaya çalışılan Suriye'nin parçalanması sürecinin, Suriye ve Ortadoğu halklarına kan ve gözyaşından başka vereceği bir şey yoktur. Bunun en yakın örneği Lazkiye ve Tartus bölgelerinde yapılan Alevi katliamlarıdır!

"Halkımızı Alevi katliamına karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz"

Ortadoğu halklarının ortak düşmanı emperyalizm ve işbirlikçileridir. Halkların bir arada, barış içinde, kardeşçe yaşaması ve ortak düşman emperyalizme karşı omuz omuza mücadelesi temel ilke olmalıdır. Bizler, sağduyulu yurttaşlar olarak; Emperyalizme ve onun işbirlikçilerinin ülkemizi de adım adım kuşatan bu Ortaçağ cehennemine karşı gerçek bir özgürlük ve barış için; cihatçı karanlığa karşı laiklik ve halkların kurtuluşu için mücadele edeceğiz. Bu anlayışla tüm halkımızı; Suriye'de yaşanan insanlık dışı Alevi katliamına karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz."