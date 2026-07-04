Eskişehir\'de Gençlerden Su Savaşı

Eskişehir'de sıcaktan bunalan ve serinlemek için su savaşı yapan gençler renkli görüntüler oluşturdu.

Eskişehir'de dün hava sıcaklığı 40 dereceye kadar çıktı. Bunaltıcı sıcaklar zaman zaman günlük yaşamı olumsuz yönde etkilerken, Kırmızıtoprak Mahallesi Atak Sokak'ta gençler serinlemek için eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirdi. Plastik şişelere su dolduran gençler, kendi aralarında su savaşı yaparak serinlediler. Gençlerin üzerlerindeki kıyafetler kısa süre içerisinde sırılsıklam olurken, ortaya çıkan bu renkli görüntüleri bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. - ESKİŞEHİR