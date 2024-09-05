Eskişehir, Yabancı Hükümlü ve Tutuklular için Koordinasyon Toplantısı Düzenledi

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Yabancı hükümlü ve tutuklularla ilgili gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında konuşan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "Kurumlarımızla koordineli bir şekilde hassasiyetle çalışarak Eskişehirimizin Türkiye'de bu alanda örnek olmasını amaçlıyoruz" dedi.

Suç işleyerek ve suça karışarak adli sisteme giren yabancı hükümlü ve tutuklular hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı temsilcilerince bir araya gelinerek Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Eskişehir Adliyesi Şehit Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan 'Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Yabancı Hükümlü ve tutuklulara İlişkin İş Birliği Protokolü' çerçevesinde yabancı hükümlü ve tutukluların takibini ve kontrolünü sağlayan uygulamalar üzerinde duruldu.

"Eskişehir Türkiye'ye örnek olsun"

Toplantının başkanlığını yapan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları arasında imzalanan protokol çerçevesinde paydaş kurumlar ile bir araya geldiklerini ifade ederek, "Yabancı hükümlü ve tutukluların adli sistem içerisinde takibinin yapılması bizim için oldukça önemli bir konu. Bakanlıklarımızın imza altına aldığı protokol ile bu takibin yapılması noktasında paydaş kurumlarımızın yükümlülükleri belirlenmiş durumda. Bizler de kurumlarımız ile bir araya gelerek protokolün işleyişinde karşılaşılabilecek sorunları ele aldık. Kurumlarımızla koordineli bir şekilde hassasiyetle çalışarak Eskişehirimizin Türkiye'de bu alanda örnek olmasını amaçlıyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR