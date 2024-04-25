Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, İsmetpaşa Mahallesi\'nde kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi

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Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, bir araya geldiği İsmetpaşa Mahallesi sakinlerinin taleplerini Mahalle Muhtarı Mustafa Gökdağ ve mahalle sakinlerinden dinleyerek belediye tarafından kentsel dönüşüm başlatılacak olan alanda incelemelerde bulundu.

2024 Yerel Seçimleri öncesi verdiği sözleri yerine getirmek için çalışmalara ara vermeden başlayan İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, İsmetpaşa Mahallesi'ni ziyaret etti. İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Mustafa Gökdağ ve mahalle sakinleri ile mahalle camii Çınarlı Park'ta incelemelerde bulunan Hamamcı, burada vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini yerinde dinledi. İlçede belirlenen taşınmazlarda kentsel dönüşüm çalışmaları başlatan Başkan Hamamcı, mahalle sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda İsmetpaşa Camii'nde gerekli görülen eksikliklerin giderilmesi, Çınarlı Park'ta çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması yapılması ve mahallede belediye tarafından kentsel dönüşüm yapılacak olan arsada proje yürütülmesi için ilgili birimlere çalışmaları başlatılması talimatını verdi. - ESKİŞEHİR