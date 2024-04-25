Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, İsmetpaşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, İsmetpaşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, İsmetpaşa Mahallesi\'nde kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, İsmetpaşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm başlatılacak olan alanda incelemelerde bulundu. Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Hamamcı, gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

25.04.2024 11:58  Güncelleme: 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, bir araya geldiği İsmetpaşa Mahallesi sakinlerinin taleplerini Mahalle Muhtarı Mustafa Gökdağ ve mahalle sakinlerinden dinleyerek belediye tarafından kentsel dönüşüm başlatılacak olan alanda incelemelerde bulundu.

2024 Yerel Seçimleri öncesi verdiği sözleri yerine getirmek için çalışmalara ara vermeden başlayan İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, İsmetpaşa Mahallesi'ni ziyaret etti. İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Mustafa Gökdağ ve mahalle sakinleri ile mahalle camii Çınarlı Park'ta incelemelerde bulunan Hamamcı, burada vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini yerinde dinledi. İlçede belirlenen taşınmazlarda kentsel dönüşüm çalışmaları başlatan Başkan Hamamcı, mahalle sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda İsmetpaşa Camii'nde gerekli görülen eksikliklerin giderilmesi, Çınarlı Park'ta çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması yapılması ve mahallede belediye tarafından kentsel dönüşüm yapılacak olan arsada proje yürütülmesi için ilgili birimlere çalışmaları başlatılması talimatını verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

İsmetpaşa Mahallesi, Eskişehir, İnönü, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, İsmetpaşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak “bana saldırıyorlar“ diye bağırmaya başladı AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak "bana saldırıyorlar" diye bağırmaya başladı
12:47 Gazze’de katliam devam ederken Hamas, silah bırakmak için şartlarını açıkladı Gazze'de katliam devam ederken Hamas, silah bırakmak için şartlarını açıkladı
11:09 Restoran ve Kafelerde Fiyat Etiketi Denetimi Yapıldı Restoran ve Kafelerde Fiyat Etiketi Denetimi Yapıldı
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
10:43 Banu Parlak’ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı Banu Parlak'ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı! Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı
12:23 Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı
12:02 Banu Parlak’ın güzellik merkezi kurşunlama davasında Dilan Polat’ın savunması sırasında ağladığı görüldü Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlama davasında Dilan Polat'ın savunması sırasında ağladığı görüldü
11:54 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Volkan Bayarslan yönetecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Volkan Bayarslan yönetecek
11:45 Cezaevinde açlık grevine başlayan Nihal Candan, 37 kiloya düştü Cezaevinde açlık grevine başlayan Nihal Candan, 37 kiloya düştü
11:42 23 Nisan gösterileri sırasında öğretmene veli saldırısı 23 Nisan gösterileri sırasında öğretmene veli saldırısı
11:29 Kayıp Korhan Berzeg’den yeni bir iz bulmak için aramalar sürüyor Kayıp Korhan Berzeg'den yeni bir iz bulmak için aramalar sürüyor
11:15 Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi! Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 13:37:16. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, İsmetpaşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement