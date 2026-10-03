Eskişehir Şeker Fabrikası nakliyecileri zam yetersiz, bir hafta pancar taşımayacak

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Şeker Fabrikası'na pancar taşıyan nakliyeciler, nakliye ücretlerine yapılan zammı yetersiz bularak fabrika içindeki kantarın önünde bir araya gelerek açıklama yaptı. Nakliyeciler adına konuşan Süleyman Yıldız, "Biz de direnebildiğimiz kadar direneceğiz. Hakkımızı alacağız. Gelsinler, ortak noktada buluşalım" dedi.

Eskişehir Şeker Fabrikası'na bir hafta boyunca pancar sevkiyatı yapmayacaklarını geçtiğimiz günlerde duyuran nakliyeciler, nakliye ücretlerine yapılan zamma tepki göstermek ve taleplerini duyurmak amacıyla bir araya geldi.

Fabrika içindeki kantarın önünde yapılan açıklamaya YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, YENİ Parti Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ile Eskişehir Genç Rençberler Başkanı Burak Kuşan da katıldı.

"GÜBREMİZİ DAHİ ÖDEMEDİLER"

Nakliyeciler adına konuşan Süleyman Yıldız, hem nakliyecilik hem de üreticilik yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Başta bize burada avansımızı net veriyorlardı. Küspemizi net ödüyorlardı. Ben hem nakliyeciyim hem üreticiyim. Düzeni yavaş yavaş kendilerine kurmaya başladılar. Çünkü çiftçiden hiçbir ses çıkmadı. Çiftçi derdini hiç kimseye anlatamadı. Bu sene ne yaptılar? Gübre paramızı da kestiler. Gübremizi dahi ödemediler. Sonradan komik rakamlarla bize gübre parası ödediler. Küspemizi kestiler."

"GELSİNLER, ORTAK NOKTADA BULUŞALIM"

Pancar fiyatları ve ödemeler konusunda belirsizlik yaşadıklarını dile getiren Yıldız, artan maliyetler karşısında nakliye ücretlerine yapılan artışın yetersiz kaldığını söyledi. Yıldız, şöyle konuştu:

"Yani TÜRKŞEKER için biz köleyiz. 10 ay olmuş. Sezon gelmiş. Ben ekmişim, pancarımın kaç para olduğundan haberim yok ya. Böyle bir sistem olabilir mi? Ben pancarımı ne zaman, nasıl ödeyeceğimi, nasıl alacağımı bilmiyorum. Hiçbir söz hakkımız yok bunların karşısında. Geçen sezon nakliyeye başladığımız zaman mazot 40 lira civarındaydı. Şimdi mazot 100 liraya dayandı. Bana nakliyede yüzde 20 fark veriyor. Bu komik ya. Buradaki insanlar evlerine ekmek götürüyor. Lastik 25 bin lira olmuş ya. Biz de direnebildiğimiz kadar direneceğiz. Hakkımızı alacağız. Ha biz demiyoruz ki illa şu paralar olsun. Gelsinler, ortak noktada buluşalım."

Yöneticilere görüşme çağrısında bulunan Yıldız, "Oturalım. Ortak bir noktada buluşalım. Onların mazottan haberleri yok. Niye haberleri yok? Altında hepsinin kiralık arabaları var. Şuradan binadan çıkıyor, kantara buraya arabayla geliyor. Kendi arabasına belki 6 ayda bir mazot alıyor" ifadelerini kullandı.

"SONUÇLANANA KADAR BERABER OLMAMIZ LAZIM"

Nakliyecilere mücadeleyi birlikte sürdürme çağrısı yapan Yıldız, "Bu iş çözülene kadar buradaki arkadaşlarım, herkes kime ulaşıyorsa ulaşacak. Sonuçlanana kadar beraber olmamız lazım. Arkadaşlar katiyen bu işi bırakmayalım. Hep beraber olalım" dedi.

"ÜRETİCİ VE NAKLİYECİ BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİLDİR"

Eskişehir Genç Rençberler Başkanı Burak Kuşan da üreticiler ile nakliyecilerin ortak çözüm beklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Üretici ve nakliyeci birbirinin düşmanı değildir. Üretici ve nakliyeci iki zincirin birbirine bağlanmış kopmaz bir halkasıdır. Üreticilerimiz tarlada alın teriyle birlikte hasadını gerçekleştirirken hasat zamanı da değerli nakliyecilerimizin emeğine başvuruyor. Nakliyeci olmadan çiftçi olmaz, çiftçi olmadan nakliyeci olmaz."

Kuşan, mazot, lastik, bakım ve personel giderlerinin yüzde 100 arttığını, nakliye ücretlerine yapılan yüzde 30'luk artışın ise yetersiz kaldığını ifade etti. Nakliyecilerin bu nedenle üreticilerden ek ücret talep ettiğini belirten Kuşan, üreticiler ve nakliyeciler olarak karşı karşıya gelmek yerine ortak bir çözüm önerisi sunacaklarını söyledi.

"BÖYLE GİDERSE TAŞIYACAK NAKLİYECİ BULAMAYACAĞIZ"

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer ise üretici ve nakliyecilerin sorunlarının iktidarın politikalarından kaynaklandığını savunarak, şöyle konuştu:

"Üretici, nakliyeci, hepsi dertli. Bu iktidarın beceriksiz, hem üreticiyi yok sayan hem nakliyeciyi yok sayan politikalarının sonucudur. İşte karşı karşıya getirilen nakliyeciyle üretici. Oysa olması gereken, bunun alın terinin karşılığını vermesi gereken, hem üreticinin hem nakliyecinin, aslında bu iktidardır. Ama iktidar beceremeyince işte böyle nakliyeciye sen git üreticiden al deniyor."

Üreticiler ile nakliyecilerin karşı karşıya getirildiğini söyleyen Çakırözer, "Üretici ne yapacağını bilemiyor, çaresiz. Bir de üstüne üstlük bunları birbirine kırdıran bir anlayışla karşı karşıyayız. Eskişehir'imiz için olmazsa olmaz olan pancar üreticisi böyle küstürülüyor. Böyle giderse üreten çiftçi bulamayacağız. Böyle giderse taşıyacak nakliyeci bulamayacağız. Biz arkadaşlarımızın haklı mücadelesinin, haklı feryadının yanındayız" dedi.