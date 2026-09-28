Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 7-1'lik galibiyette Eskişehirspor'u kutladı. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 7-1'lik galibiyette Eskişehirspor'u kutladı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Balıkesirspor'u 7-1 yenen Eskişehirspor'u tebrik etti. Yılmaz, sergilenen oyun ve farklı skordan memnuniyet duyduğunu belirterek galibiyetin takıma moral vermesini ve sezonun geri kalanında başarı dileğinde bulundu.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, lig mücadelesinde Balıkesirspor'u farklı skorla mağlup eden Eskişehirspor için tebrik mesajı yayımladı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Balıkesirspor karşısında sahadan 7-1 farklı galibiyetle ayrılan şehrin temsilcisi Eskişehirspor'u tebrik etti. Karşılaşmada sergilenen oyun ve kazanılan galibiyetten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yılmaz, siyah-kırmızılı camiaya sezonun geri kalanı için başarı dileğinde bulundu.

"Sahada inanç, skor tabelasında zafer vardı"

Yayımladığı mesajında alınan sonucun takıma moral kazandıracağını vurgulayan Vali Erdinç Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesirspor karşısında sergilenen muhteşem oyun, atılan birbirinden güzel goller ve tabeladaki farklı skor bu formanın ağırlığını bir kez daha gösterdi. Sahada inanç, skor tabelasında zafer vardı! Şehrimizin gururu Eskişehirspor'u, Balıkesirspor karşısında elde ettiği anlamlı galibiyetten dolayı yürekten kutluyorum. Bu güzel galibiyetin takımımıza devam eden mücadelelerinde moral ve güç vermesini diliyorum. Eskişehirsporumuza başarılarla dolu bir sezon temenni ediyorum. Kırmızı Şimşekler gürlemeye devam edecek!"

Kaynak: İHA
Eskişehir ValiliğiBalıkesirsporErdinç YılmazEskişehirsporYerelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto İsrail’e karşı bakın ne yaptılar Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto! İsrail'e karşı bakın ne yaptılar
İrlanda, İsrail’i parçaladı 12 dakikada içlerinden geçtiler İrlanda, İsrail'i parçaladı! 12 dakikada içlerinden geçtiler
Herkes ayakta alkışladı İsrail’e golünü attı, sonrası olay oldu Herkes ayakta alkışladı! İsrail'e golünü attı, sonrası olay oldu
Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
10:20
Bursaspor çıtayı arşa çıkardı Paul Pogba bombası
Bursaspor çıtayı arşa çıkardı! Paul Pogba bombası
09:57
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
09:55
Galatasaray’ın yıldızına yeni gelir kapısı Ünlü restorana ortak oldu
Galatasaray'ın yıldızına yeni gelir kapısı! Ünlü restorana ortak oldu
09:51
Futbol tarihinde bir ilk Saçlarıyla rakibini 9 kişi bıraktı
Futbol tarihinde bir ilk! Saçlarıyla rakibini 9 kişi bıraktı
09:37
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
08:56
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 10:45:49. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 7-1'lik galibiyette Eskişehirspor'u kutladı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei