Eti Krom Maden İşletmesi'nde 300 işçi greve başladı

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(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bulunan Eti Krom Maden İşletmesi'nde çalışan 300 işçi, verilen sözlerin tutulmadığı ve maaşlarında iyileştirme yapılmadığı gerekçesiyle iş bıraktı.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde Yıldırımlar Holding'in bünyesindeki Eti Krom Maden İşletmesi'nde çalışan 300 işçi, greve başladı. İşçiler, taban maaşlarının en az 3 asgari ücret tutarına yükseltilmesi, yıllık 4 ikramiye ile maaş promosyonu verilmesi, mesai ücretlerinin artırılmasını talep ediyor.

Greve katılan bir işçi, 25 bin lira civarında aldıkları maaşın geçinmelerine yetmediğini ve iş koşullarının ağır olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Çok zor koşullar altında maden işçisi olarak çalışıyoruz. Hepimiz ev geçindiriyoruz. Bugün kromun tonu 400 dolardan satılıyor. Ancak bizler büyük emekler vererek 25 bin lira için alın teri döküyoruz. 2008'e kadar maden işçilerinin maaşları asgari ücretin 3 misli idi. Ancak bugün asgari ücretin biraz üstünde bir maaşla bizleri çalıştırıyorlar. Bu biz emekçilere yapılan büyük bir haksızlıktır. Haklı tepkimiz siyasiler tarafından da destek gördü. CHP Milletvekili Gürsel Erol, AKP Milletvekili Ejder Açıkkapı, Palu, Alacakaya ve Kovancılar Belediye başkanları bizlere destek açıklaması yaptılar. Burada 300 kişiyiz. Yani 300 aile. Hepimiz geçim derdindeyiz ve emek sömürüsüne karşı çıkıyoruz. İnşallah taleplerimiz karşılanana kadar grevimizi sürdüreceğiz."

Öte yandan bugün içerisinde şirket yetkilileri ile masaya oturulacağı ve şartların görüşüleceği bildirildi.