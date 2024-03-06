ETÜ\'de kadın sağlık yöneticileri paneli düzenlendi

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Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Kadın Sağlık Yöneticileri Paneli gerçekleştirildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Sağlık Yönetimi Bölümü öncülüğünde kadın sağlık yöneticiliğinin önemine dikkat çekmek ve kadınların liderlik yeteneklerini konuşmak amacıyla düzenlenen panele ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Engin Öner, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonunda düzenlenen panelin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Elmalı, dünyada ve Türkiye'de kadınların çalışma hayatına katılımına ilişkin istatistikler paylaşarak: "Sağlık yöneticisi olmak başlı başına zor bir zanaat. Nitekim insanların hayati durumlarını ilgilendiren meselelerde acil kararlar verilmesi gerekiyor. Özellikle son yıllarda yaşanan pandemi bize bunu bir kez daha gösterdi. Bu noktada kadın yönetici olmak işi biraz daha zor hale getiriyor. Ancak kadınların bu zorlu görevi layıkıyla yerine getirdiğine dair hiçbirimizin şüphesi yoktur. Bu vesileyle tüm kadın sağlık yöneticilerimize teşekkür ediyor ve panelimizin hem öğrencilerimiz hem de kadın sağlık yöneticilerimiz için faydalı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Elmalı'nın ardından kürsüye çıkan Rektör Çakmak, tüm sağlık çalışanlarının çok önemli vazifeler üstlendiğine dikkat çekerek: "Bizler kadın ve erkeğin bir bütünün eşit yarısı olduğuna inanan ve cinsiyetler arası adaleti şiar edinen bir geleneğin mensupları olarak kadın ve erkeğin liyakat, adalet ve hakkaniyet içinde yeryüzünü birlikte imar edeceğine ve üstlendikleri görevleri hakkıyla yerine getireceklerine inanıyoruz. Ceren hocamın Rektör Yardımcısı olması kadın olmasından dolayı değil, layıkıyla bu görevi yerine getirmesi yani liyakatli olmasından dolayıdır. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımızın, İİBF Dekan Yardımcımızın ve diğer bazı birimlerimizin yöneticilerinin kadın olması da yine aynı saik iledir. Bizim çatışma diline değil barış ve huzur iklimine ihtiyacımız var. Bu konuda da nezaketiyle, letafetiyle, merhametiyle ve zarafetiyle ön plana çıkan kadın yöneticilerimizin bu iklimi oluşturmada önemli görevler ifa edeceklerine olan inancımı bir kez daha yinelemek istiyorum. Sözlerimi sonlandırırken gerek pandemi sürecinde gerekse de görevleri başında iken hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımıza ve Gazze'de yaralı insanlara hastanelerde müdahale ederken hastanelerin hunharca bombalanması sonucu şehit olan sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Panelin düzenlenmesinde başta Doç. Dr. Nurşen Aydın hocam olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor; siz kıymetli katılımcılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından devam eden panelde Doç. Dr. Nurşen Aydın Türkiye'de sağlık yöneticiliği, Doç. Dr. Burak Başkan ise kadın sağlık yöneticiliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında konuşurken, Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Konca Altınkaynak sağlık yöneticiliğinde kadın olmak, Prof. Dr. Gülay İpek Çoban kadın mesleklerinin yönetimi hakkında dinleyenlere bilgi verdi.

Yoğun ilgiyle takip edilen panel, Arzu Dinler ve Suna Küçükoğlu tarafından hazırlanan resim sergisinin gezilmesinin ardından Rektör Çakmak'ın panelistlere teşekkür belgesi takdim etmesi ile sona erdi. - ERZURUM