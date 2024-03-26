Nepal'de Dağcılara GPS İzleme Cihazı Zorunluluğu Getirildi - Son Dakika
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Nepal'de Dağcılara GPS İzleme Cihazı Zorunluluğu Getirildi

Nepal\'de Dağcılara GPS İzleme Cihazı Zorunluluğu Getirildi

Nepal, Everest Dağı'na tırmanan dağcıların yollarını kaybetmesi ya da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetmesini önüne geçmek amacıyla yetkililer dağcılara GPS izleme cihazı zorunluluğu getirdi. Dağcıların ayrıca dışkılarını ve atıklarını yanlarında taşıyarak çevre kirliliğini önlemeleri gerekiyor.

26.03.2024 15:49  Güncelleme: 15:51
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Nepal, Everest Dağı'na tırmanan dağcıların yollarını kaybetmesi ya da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetmesini önüne geçmek amacıyla yetkililer dağcılara GPS izleme cihazı zorunluluğu getirdi.

Dünyanın en yüksek dağı Everest'e dünyanın farklı noktalarından gelerek dağa tırmanıyor. Dünyanın zirvesine çıkan dağcıların yollarını kaybetmesi ya da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Nepalli yetkililer dağcılara GPS izleme cihazı zorunluluğu getirdi. Nepalli yetkililer, dağcıların montlarının içinde taşıyabilecekleri, elektriğe ihtiyaç duymayan küçük, pasif GPS takip cihazı taşımaları kararını aldı. Karda 20 metreye kadar tespit edilen cihazlar sayesinde can kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Dağcıların torbaları kontrol edilecek

Dağcıların geride atıklarını bırakması nedeniyle tonlarca çöp birikiyor. Dağcıların ardından tonlarca çöp bırakması Nepalli yetkilileri harekete geçirdi. Yetkililer, dağcıların dışkılarını ve atıklarını yanlarına alarak dönmelerini zorunlu kılıyor. Dağcılar, dışkılarını artık dağa bırakamayacak ve artık kendilerine verilen torbalara koyacak. Dağcılara, 6 kez kullanılabilecek iki torba verilecek ve bu torbaların dağcıların dönüşlerinde kontrol edilecek. Torbalar, atıkları katılaştıran ve kokusuz hale getiren kimyasallar içeriyor.

Nepal Dağcılık Derneğine göre, bu sezon Everest Dağı'na bin 200 kişinin çıkması bekleniyor. - KATMANDU

Kaynak: İHA

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