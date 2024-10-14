Eyüp Şahin: Gençlere Vücut Geliştirmeyi Sevdireceğiz

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- Eyüp Şahin: "Vücut geliştirme sporunu tüm gençlerimize sevdirmek istiyoruz"

İSTANBUL - Vücut geliştirme sporcusu Eyüp Şahin, vücut geliştirme sporunu Türkiye'deki tüm gençlere sevdirmek istediklerini dile getirdi.

Vücut geliştirme branşında dünya ve Türkiye şampiyonlukları bulunan milli sporcu Eyüp Şahin, kariyeri ve hedeflerine dair İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Vücut geliştirme sporunu gençlere sevdirmek istediklerini belirterek sözlerine başlayan Şahin, "Biz bu sporu tüm gençlerimize sevdirmek istiyoruz. Bu branşta yaşadığımız birçok zorluk ve mücadele de var. Tüm bunların bilincinde olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı dalgalandırarak, mücadelemize devam ederek başarılarımıza başarılar katma dileğindeyiz. Aynı zamanda sporcu beslenmesi üzerine eğitmenlik yaptığım için insanlara sağlıklı beslenmeyi, bu sporla beraber beslenmenin çok önemli olduğunu, yaptığımız vücut geliştirme sporunun kişilerin sağlıklarına ve kendi hayatlarına olumlu yönde etki sağlığını gösterme niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyoruz"

Bireysel başarılarından da bahseden Eyüp Şahin, "Yaklaşık bir sene önce İtalya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda kendi sıkletimde dünya şampiyonu oldum. Öncesinde Türkiye'de şampiyonluğum var. 2019 yılında İspanya'da milli takımla beraber Avrupa Şampiyonası'nda derecelerim var. Son olarak Ermenistan ve Libya'da müsabakalarım oldu. Burada da derecelerim var. Bu şekilde müsabakalarımıza devam ederek bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Gençlerin vücut geliştirme sporuna ilgilerinin son derece fazla olduğunu sözlerine ekleyen Şahin, "Özellikle gençlerimiz tarafından çok fazla tercih ediliyor. Aynı zamanda da bu branş insanlara sağlıklı bir yaşam alanı sunduğu için gençlerimize hem iş hayatlarında hem de sosyal hayatlarında zihinsel ve bedensel bir özgüven katıyor" cümlelerine yer verdi.

"Kadın sporcuların vücut geliştirme sporuna ilgileri ciddi anlamda artmış durumda"

Kadın sporcuların son dönemde bu branşta önemli başarılara imza attığını aktaran Eyüp Şahin, "Yurt dışında son dönemlerde düzenlenen dünya şampiyonalarında kadın sporcuların başarılarını çok fazla duyuyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Çünkü kadın sporcular hem kendileri bir rol model olarak gözüküyor hem de ülkemizde bu sporun aktifleşmesi, daha iyi kitlelere ulaşmaları anlamında artırmış oluyor. Özellikle son beş senede kadın sporcuların vücut geliştirme sporuna ilgileri ciddi anlamda artmış durumda" dedi.

"Yaptığımız spor branşına bir sosyal sorumluluk projesi olarak bakıyoruz"

Milli sporcu, vücut geliştirme sporuna sosyal sorumluluk projesi olarak baktıklarının altını çizerek, "Biz yaptığımız spor branşına tamamen bir sosyal sorumluluk projesi olarak bakıyoruz. Bu spor branşını ülkemiz şartlarında değerlendirdiğimiz zaman belki de golften sonra yapılacak en pahalı sporlardan bir tanesi ama buna rağmen çok fazla talep var. Çünkü bu sporu yapanlar bir yaşam alanı, bir deşarj alanı, bir fiziksel aktivite alanı arıyor. Biz bu anlamda olabildiğince onlara destek sağlayarak, iyi taraflarını göstererek, zorluklar ve imkansızlıklar arasında bu sporun daha iyi noktalara gelmesi için elimizden geleni yapma gayretinde olacağız" şeklinde sözlerini sonlandırdı.