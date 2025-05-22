Fatih Belediyesi ArtContact İstanbul Fuarı\'nda \'Tarihi Yarımadanın Yansımaları\' Koleksiyonu ile Yer Aldı

Fatih Belediyesi, KARINCA El Emeği Eğitim Birimi aracılığıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen ArtContact İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'na "Tarihi Yarımadanın Yansımaları" başlıklı özel koleksiyonuyla yerin aldı.

21-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ArtContact İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, 42 ülkeden bine yakın sanatçının katılımıyla uluslararası ölçekte önemli bir sanat buluşmasına sahne oluyor. Fatih Belediyesi'nin KARINCA El Emeği Eğitim Birimi'nin standı, tarihi yarımadanın izlerini çağdaş sanatla buluşturan çalışmalarıyla fuarın dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

Açılışa katılan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan yaptığı konuşmada, İstanbul'un geçmişte olduğu gibi bugün de doğu ile batı arasında kültürel ve sanatsal bir köprü vazifesi gördüğünü belirterek şunları söyledi: "Bu şehir yüzyıllar boyunca kültürün, sanatın merkezi olmuş; farklı medeniyetleri, inançları ve sanat anlayışlarını bir araya getirmiştir. Bizler de siyasetçiler, sanatçılar ve girişimciler olarak İstanbul'un bu kadim misyonundan ilham alıyoruz. İstanbul'un çok katmanlı kültürünü çağdaş sanatla buluşturan bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. KARINCA projemizle hem kadın emeğini görünür kılıyor hem de geleneksel üretim tekniklerini modern sanat anlayışıyla harmanlıyoruz. Bu fuarda emeği geçen Bilgin Aygül başta olmak üzere tüm emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyorum."

"Tarihi Yarımadanın Yansımaları" başlıklı özel koleksiyonuyla fuarda yerini alan KARINCA standında, deri ve soğuk seramik teknikleriyle hazırlanan eserlerde İstanbul'un tarihi kapıları, geçitleri ve mimari motifleri sanat nesnesine dönüştürüldü. Aynı zamanda cam, çini, mozaik, seramik ve yağlı boya gibi farklı disiplinlerde üretilen çalışmalar da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Geleneksel malzemelerin çağdaş yorumlarla işlendiği eserler, yalnızca estetik bir bütünlük sunmakla kalmayıp, aynı zamanda kentsel belleğe ve kültürel sürekliliğe dair güçlü bir anlatı sundu. Ziyaretçiler, KARINCA'nın standında yalnızca sanatla değil; tarih, kültür ve emeğin iç içe geçtiği bir duygu dünyasıyla da karşılaştı. - İSTANBUL