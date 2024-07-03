Fatih Belediyesi Gönüllü Turizm Elçileri Projesi Başladı - Son Dakika
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Fatih Belediyesi Gönüllü Turizm Elçileri Projesi Başladı

Fatih Belediyesi Gönüllü Turizm Elçileri Projesi Başladı

Fatih Belediyesi'nin tarihi yarımadayı ziyaret eden turistlere yardımcı olmak ve kenti tanıtmak amacıyla başlattığı Gönüllü Turizm Elçileri projesinin 14'üncüsü başladı. İstanbul Ticaret Odası işbirliğiyle bu yıl 14'üncüsü düzenlenen proje çerçevesinde Gönüllü Turizm Elçisi 400 genç 10 dilde, Türkiye'nin vitrini ve en önemli kültür turizmi güzergahı olan Fatih'te göreve başlayarak bir yandan dillerini geliştiriyor bir yandan da turistlere rehberlik ediyor.

03.07.2024 13:53  Güncelleme: 13:55
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Fatih Belediyesi'nin tarihi yarımadayı ziyaret eden turistlere yardımcı olmak ve kenti tanıtmak amacıyla başlattığı Gönüllü Turizm Elçileri projesinin 14'üncüsü başladı.

İstanbul Ticaret Odası işbirliğiyle bu yıl 14'üncüsü düzenlenen proje çerçevesinde Gönüllü Turizm Elçisi 400 genç 10 dilde, Türkiye'nin vitrini ve en önemli kültür turizmi güzergahı olan Fatih'te göreve başlayarak bir yandan dillerini geliştiriyor bir yandan da turistlere rehberlik ediyor.

400 Gönüllü Turizm Elçisi, Türkiye'nin vitrini ve en önemli kültür turizmi güzergahı olan Fatih'e gelen turistlerin seyahatlerini sorunsuzca tamamlayabilmeleri amacıyla onlara yardımcı olacaklar.

Projeyle şehre gelen turistlerin memnuniyetinin sağlanmasının yanı sıra, projede gönüllü olarak yer alan gençlere de sosyalleşme, yabancı dillerini geliştirerek pratik yapabilme ve dünyanın her yerinden İstanbul'a gelen insanlarla da tanışma fırsatı sunuyor.

"Suriçi İstanbul'u tüm ülke turizmi açısından büyük bir öneme sahiptir"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, şehri ziyaret edenlerin, bilmedikleri rotalar üzerinde yüksek bilgi ve beceriye sahip olmaları için ellerinden ne gelirse ortaya koyduklarını vurgulayarak, "İstanbul'un dünya turizminin en popüler destinasyonlarından biri olduğu biliyoruz özellikle tarihi yarımada olarak tanımlanan Suriçi İstanbul'u, bulunduğu konum ve sahip olduğu potansiyel bakımından başta İstanbul olmak üzere, tüm ülke turizmi açısından da büyük bir öneme sahiptir. İlçede bulunan tarihi ve kültürel varlıkların korunması, güvenliğin sağlanması ve bölgenin turistik açıdan çekici kılınması temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Şiirlere, şarkılara resimlere konu olan Fatih'in geçmişte olduğu gibi bugün de defalarca gezilmeyi, görülmeyi hak eden bir ilçe. Gençlerimiz, gönüllü turizm elçilerimiz bu alanda hem kendilerini geliştirecekler hem de tanıtıma katkı sunacaklar" dedi.

Projede görev alan Turizm Elçileri; Sultanahmet, Ayasofya, Yerebatan, Divanyolu, Kapalıçarşı ve Eminönü bölgelerinde, İngilizce, İspanyolca, Almanca, Arapça, Fransızca, Farsça, Korece, Japonca, Çince, İtalyanca ve Rusça gibi çeşitli dillerde turistlere ücretsiz rehberlik hizmeti veriyor. Üzerlerinde çeşitli dillerde 'Ask Me/Bana Sor' yazılı tişörtleri ile hizmet veren ve yaşları 15 ile 30 arasında değişen gençlere proje sonunda katılım sertifikası da veriliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fatih Belediyesi Gönüllü Turizm Elçileri Projesi Başladı - Son Dakika

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