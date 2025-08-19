Fatsa Büyük Sanayi Sitesi'nde Asfalt Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Fatsa Büyük Sanayi Sitesi'nde Asfalt Çalışmaları Başladı

Fatsa Büyük Sanayi Sitesi\'nde Asfalt Çalışmaları Başladı
19.08.2025 15:20  Güncelleme: 15:22
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa Büyük Sanayi Sitesi'nde uzun yıllardır süren toz ve toprak sorununu çözüme kavuşturmak için asfalt çalışmalarına başladı. Sanayi esnafı, altyapı yenilemesinin ardından yollarının bakımsız kaldığını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı asfalt çalışmalarıyla Fatsa Büyük Sanayi Sitesi'nde yıllardır süren toz ve toprak çilesi sona eriyor.

Yoğun yağışlarda sık sık su baskınlarıyla gündeme gelen Fatsa Büyük Sanayi Sitesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile altyapısı yenilerek bu sorundan kurtulmuştu ancak yollarının da bakımsızlığı esnafın en büyük sıkıntılarından biriydi. 10 gün önce sanayi esnafı ile istişare etmek amacıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, altyapısının yenilendiği sanayi sitesine asfalt yapılacağını söylemişti. Verilen söz kısa sürede yerine getirildi, iş makinaları sahaya yönlendirilerek asfalt serimi başlatıldı.

Altyapısı tamamlanan sanayi sitesinde sıcak asfalt çalışmasının başlatıldığının mutluluğunu yaşayan Fatsa Büyük Sanayi Sitesi Başkanı İbrahim Türkeli, "Yollarımız uzun yıllardır bakımsız haldeydi. Geçen yıllarda altyapısı tamamlanan sanayimizde, değerli büyüğümüz Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla sıcak asfalt çalışması başlatıldı. Sanayi sitesi esnaflarımız adına başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sanayi esnafı ise tozdan, topraktan kurtulduklarını ifade ederek, "Yıllardır tozun, toprağın içinde çalışıyorduk, rahat edemiyorduk" ifadelerine yer verdiler.

Çalışmaların devam ettiği Fatsa Büyük Sanayi Sitesi'nde asfalt serimi kısa süre içerisinde tamamlanarak esnaf ve vatandaşların kullanımına sunulacak. - ORDU

Kaynak: İHA

Künye
Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 15:22:33.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
