Feci kazada iki genç can verdi - Son Dakika
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Yerel

Feci kazada iki genç can verdi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti. Kazada, süratli şekilde seyreden bir motosiklet, hafif ticari araca çarptıktan sonra yol kenarına savruldu ve telefon direği ile binanın duvarına çarptı. Kazada, motosiklette bulunan 2 genç hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve jandarma, inceleme yaparken, hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

03.07.2024 15:42
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Feci kazada iki genç can verdi

Sürat ölüm getirdi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti.

Kaza, Turgutreis - Gümüşlük yolu Kadıkalesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, caddede oldukça süratli şekilde seyrettiği iddia edilen 25 ADN 691 plakalı motosiklet, 5. Sokak'tan caddeye çıkan K.H. idaresindeki 20 H 8180 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan motosiklet önce telefon direğine, ardından yol kenarındaki binanın duvarına çarptı. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine geldi. Yapılan kontrollerde motosiklette yolcu olarak bulunan Abdülkadir Tutkum ile ismi öğrenilemeyen gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı. 2 gencin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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