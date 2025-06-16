Ferdi Zeyrek Anısına Lokma Hayrı Düzenlendi

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, geçen hafta hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in anısına Kurşunlu Cami önünde lokma hayrı düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Çok iyi anlaştığım bir arkadaşımı kaybettim. Ege bölgemizin sevgilisiydi. Muğla'mız da tüm Türkiye gibi büyük bir üzüntü içinde. Ruhu şad olsun" dedi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Kurşunlu Cami önünde Ferdi Zeyrek anısına düzenlenen lokma hayrına Ahmet Aras, CHP İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Kadın Kolları Başkanı Sema Gençoğlu, vatandaşlar ve belediye çalışanları katıldı.

Lokma hayrında konuşan Aras, genç yaşta hayatını kaybeden Zeyrek için üzüntüsünü dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi anlaştığım bir arkadaşımı kaybettim. Genç yaşta aramızdan ayrıldı. Ege bölgemizin sevgilisiydi. Bugün Ferdi Zeyrek kardeşimiz için Kurşunlu Cami önünde lokma döküyoruz, onun anısına dua ediyoruz. Ferdi, çocukların, gençlerin ve her yaştan insanın sevgilisiydi. Kısa sürede kendini sevdirmeyi başardı. İnşallah bizlere de böyle bir uğurlanma nasip olur. Muğla'mız da tüm Türkiye gibi büyük bir üzüntü içinde. Ruhu şad olsun. Sevenlerine ve Manisa'mıza Allah'tan sabır diliyorum."