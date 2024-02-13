Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca\'ya teşekkür ziyareti

Yerel

Fethiye Belediyesi'nin Esenköy'de yaptığı çalışmalar dolayısıyla bölge sakinleri, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret ederek, kendisine teşekkür etti.

Fethiye Belediyesi Esenköy'de geniş çaplı parke çalışması yaparak, halkın hizmetine sundu. Fethiye Belediyesi'nin Esenköy'de yürüttüğü çalışmalardan dolayı bölge halkı da Karaca'yı makamında ziyaret etti.

Yapılan ve yapılacak çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, yaklaşan yerel seçim öncesi Başkan Karaca'ya başarılar diledi. Karaca ise ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirterek, hizmetlerin devamının geleceğini kaydetti.