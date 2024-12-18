Filistinli Ailelerden ABD'ye Dava - Son Dakika
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Filistinli Ailelerden ABD'ye Dava

Filistinli aileler, ABD'nin İsrail'e desteği nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na dava açtı.

18.12.2024 10:59
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Filistinli aileler, İsrail ordusuna verdiği destek için ABD Dışişleri Bakanlığı hakkında dava açtı.

İsrail, 7 Ekim 2023'te başladığı Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ederken ABD'nin desteğine Filistinlilerden bir adım geldi. Gazze, Batı Şeria ve ABD'deki 5 Filistinli Washington yönetiminin Gazze'de on binlerce kişinin ölümüne ve insani bir krize neden olan İsrail saldırılarında İsrail ordusuna verdiği destek nedeniyle Salı günü ABD Dışişleri Bakanlığı'na dava açtı. ABD Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde açılan davada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken yönetimindeki Dışişleri Bakanlığı'nın, Gazze ve İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da İsrail askeri birliklerini finanse etmeye ve desteklemeye devam ederek ABD insan hakları yasasını kasıtlı olarak çiğnediği iddia edildi. Davada, "Dışişleri Bakanlığı'nın Leahy Yasasını uygulamadaki hesaplı başarısızlığı, 7 Ekim 2023'te Gazze Saldırının patlak vermesinden bu yana İsrail'in ağır insan hakları ihlallerinin eşi benzeri görülmemiş bir şekilde tırmanması karşısında özellikle şok edicidir" denildi.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle saldırıların başladığı günden bugüne 45 bin 59 kişi hayatını kaybederken 107 bin 41 Filistinli de yaralandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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