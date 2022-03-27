Fıstıklık Mahallesi, sosyal tesisine kavuşuyor - Son Dakika
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Fıstıklık Mahallesi, sosyal tesisine kavuşuyor

27.03.2022 15:22
Fıstıklık Mahallesi, sosyal tesisine kavuşuyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından Fıstıklık Mahallesi'nde yapımına geçtiğimiz aylarda başlanılan sosyal tesiste sona gelindi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Fıstıklık Mahallesi'nde yapımına geçtiğimiz aylarda başlanılan sosyal tesiste sona gelindi. Sosyal tesiste incelemelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tesisin kısa süre içerisinde tamamlanarak, mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacağını söyledi.

Şehitkamil Belediyesi, Fıstıklık Mahallesi'nin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan sosyal tesisin yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapımına kısa süre önce başlanan ve önümüzdeki günlerde hizmete açılacak sosyal tesis içerisinde bay-bayan taziye evi, mutfak ve abdest alma yerleri bulunuyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve Serkan Özatıcı ile birlikte yapımında sona gelinen sosyal tesis inşaatını yerinde inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Fadıloğlu, sosyal tesisin kısa süre içerisinde tamamlanarak, mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacağı bilgisini aktardı.

"Gerçekten çok güzel ve modern bir sosyal tesis oldu"

Taziye evinin mahalleleri için önemli bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Fıstıklık Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, "Mahallemiz, hızla büyüyen ve gelişen bir mahalle konumunda olduğundan dolayı ihtiyaçları da giderek artmaktadır. Mahallemizin önemli ihtiyaçlarının başında sosyal tesis vardı. Bu konuyu Başkanımıza dile getirdik. Sağ olsun Başkanımız da mahallemize taziye evi yapılması konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtmişti. Çok kısa bir süre içerisinde gerekli incelemelerin ardından taziye evimizin inşaat çalışmalarına başlanıldı. Şu an sosyal tesisimiz artık bitme aşamasına geldi. Gerçekten çok güzel ve modern bir sosyal tesis oldu. Çevre düzenlemesiyle birlikte çalışmalar tamamlanacak ve inşallah önümüzdeki günlerde hizmete girecek. Mahalle sakinlerimiz, taziye günlerinde misafirlerini gönül rahatlığıyla ağırlayabilecek. Mahallemize yapılan bu taziye evinden dolayı mutluyuz. Ben şahsım ve mahallem adına mahallemize kazandırılan bu sosyal tesisten dolayı Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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Murat Özgüler, Şehitkamil, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fıstıklık Mahallesi, sosyal tesisine kavuşuyor - Son Dakika


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