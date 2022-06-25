Foça'da Bir Günde 5 Bin Ücretsiz Kitap Dağıtıldı - Son Dakika
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Foça'da Bir Günde 5 Bin Ücretsiz Kitap Dağıtıldı

25.06.2022 19:14

Foça Kitap Kulübü'nün düzenlediği Foça Kitap Şenliği'nde 5 bin kitap ücretsiz dağıtıldı. Foça Kitap Kulübü Başkanı Ayla Karatekin, 10 yıldır süren şenliklerde toplam 50 bin kitabı yurttaşlara ulaştırdıklarını söyledi.

Foça Kitap Kulübü'nün düzenlediği Foça Kitap Şenliği'nde 5 bin kitap ücretsiz dağıtıldı. Foça Kitap Kulübü Başkanı Ayla Karatekin, 10 yıldır süren şenliklerde toplam 50 bin kitabı yurttaşlara ulaştırdıklarını söyledi.

Foça Demokrasi Meydanı'nda bugün düzenlenen Foça Kitap Şenliği'nde açılan stantlardaki 5 bin kitap ücretsiz olarak yurttaşlara verildi. Şenlikte Foça'da yaşayan yazarlar da okuyucuları için kitaplarını imzaladı.

"10 YILDA 50 BİN KİTAP DAĞITTIK"

Foça Kitap Kulübü'nün 86 yaşındaki Kurucusu ve Başkanı Ayla Karatekin 10 yıldır düzenledikleri şenliklerle yaklaşık 50 bin kitabı yurttaşlara ulaştırdıklarını söyledi. Karatekin şöyle konuştu:

"Emekli öğretmenim. 30 sene evvel Foça'ya yerleşmeye karar verince bu kadar güzel bir beldede yaşamanın bir bedeli olması lazım diye düşündüm. Zamanla burada bir kitap kulübünün olmadığını öğrenince önce bir kitap kulübü kurduk. 17 sene evvel. Topladığımız paralarla kitap alıyoruz, okuyoruz, sonra bir köşeye koyuyoruz. Daha sonra bütün Türkiye çapında bir çağrı yaparak, 'Tozlu raflarınızdaki kitapları bize yollayın' dedim. Bu çağrım bir cevap aldı. Bir çok kitap geldi. Bu biriken kitapları halka ücretsiz dağıtalım dedik. 10 senedir bu işi yapıyoruz. Çok ses getiriyor. Toplam 50 bine kadar dağıttık."

KİTAP DOLAPLARI OLUŞTURULDU

Kent içinde iki ayrı yerde sokak kitap dolabı oluşturduklarını belirten Karatekin, "Vatandaşlar buradaki kitapları alıp okuduktan sonra isterlerse iade ediyor. ya da kendi kitaplarından dolaba takviye yapabiliyor" diye konuştu.

Kitap şenliğine katılan yurttaşlar da organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti. Şeyda Nur Kurt kitap aldıkları için çok mutlu olduğunu belirtirken, Mert Aral ise "Ben bazı İngilizce kitapları piyasada bulmakta zorlanıyordum. Ama burada buldum. Çok hoşuma gitti" dedi.

"KİTAP OKUMAK CAHİLLİĞİMİZE ZARAR VERİR"

Foça'ya gezmeye geldiğini belirten Mustafa Coşkun ise "Kitap okumanın cahilliğimize zarar vereceğini düşünenlerdenim. Herkesi kitap okumaya bekliyoruz. Kitap okumanın güzel olduğunu düşünüyorum ve okuyun diyorum" dedi.

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Kaynak: ANKA

Demokrasi, Yerel, Son Dakika

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