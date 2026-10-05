GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan’ın acı günü

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı ve Özkaplan Halı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan'ın vefat eden babası Hüseyin Kaplan, Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Eriklioyayla Köyü'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hüseyin Kaplan'ın vefatı, başta ailesi ve yakınları olmak üzere Gaziantep iş, sanayi, ihracat ve halı sektöründe büyük üzüntüye neden oldu.

Merhum Hüseyin Kaplan'ın naaşı, Yeşilkent Mezarlığından alınarak cenaze töreninin gerçekleştirileceği Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Eriklioyayla Köyü'ne getirildi.

İş ve sanayi dünyası kaplan ailesini yalnız bırakmadı

Eriklioyayla Köyü'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına; Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Elbeyli Kaymakamı Yakup Hacıismailoğlu, Kilis Garnizon Komutanı ve 11'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Kalender, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek'in yanı sıra oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, halı sektörünün önde gelen sanayicileri, iş insanları, Kaplan ailesinin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.

Yoğun katılımla kılınan cenaze namazının ardından merhum Hüseyin Kaplan'ın naaşı, dualar eşliğinde Eriklioyayla Köyü Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Defin işlemlerinin ardından GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve Kaplan ailesinin fertleri, cenazeye katılanların taziye dileklerini kabul etti.

Taziyeler Şehirgösteren'de kabul edilecek

Kaplan ailesi, taziye ziyaretlerini Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Şehirgösteren Mahallesi'nde bulunan Kaplanlar Sitesi'nde kabul edecek.

Merhum Hüseyin Kaplan'a Allah'tan rahmet; başta GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan olmak üzere Kaplan ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.