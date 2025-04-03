Galatasaraylı Taraftarlar Van'da Sevinç Gösterisi Düzenledi

- Van'da Galatasaraylı taraftarların derbi sevinci

VAN - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yenmesi sonrası Galatasaraylı taraftarlar caddede sevinç gösterilerinde bulundu.

Galatasaray'ın, deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmesi sonrası, Galatasaraylı taraftarlar sokağa döküldü. Kentin en işlek caddelerinden olan Maraş ve Cumhuriyet caddeleri üzerinde slogan atarak kutlama yapan taraftarlar, daha sonra temsili Fenerbahçe tabutu üzerinde dua etti.

Galatasaray'ın haklı bir galibiyet aldığını belirten Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe'yi kendi sahalarında yenmeye alıştıklarını söylediler. 6 yaşındaki Galatasaraylı taraftar Miraç'ta yaptığı röportajda 'Ağlama Fener' şarkısını söyledi.