GASMEK Yaz Okulları Öğrencilere Kişisel Gelişim Kursları Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

GASMEK Yaz Okulları Öğrencilere Kişisel Gelişim Kursları Sunuyor

GASMEK Yaz Okulları Öğrencilere Kişisel Gelişim Kursları Sunuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK), yaz tatili döneminde öğrencilerin kişisel gelişimine yönelik hazırladığı kurslarla eğitimler veriyor. Şehir merkezinde ve çevre ilçelerde toplam 36 merkezde açılan 60 farklı branşta 12 bin öğrenci için başta robotik kodlama, sanat ve yabancı dil eğitimi olmak üzere birçok eğitim ücretsiz sağlanıyor. GASMEK Yaz Okulları, 8 Eylül'e kadar devam edecek.

02.07.2024 14:35  Güncelleme: 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK), yaz tatili döneminde öğrencilerin kişisel gelişimine yönelik hazırladığı kurslarla eğitimler veriyor.

Yakaladığı başarılar ve 7'den 70'e her vatandaşa verdiği eğitimlerle adından sıkça söz ettiren GASMEK, okulların tatil olmasıyla beraber yaz okullarına başladı. Şehir merkezinde ve çevre ilçelerde toplam 36 merkezde açılan 60 farklı branşta 12 bin öğrenci için başta robotik kodlama, sanat ve yabancı dil eğitimi olmak üzere resim müzik, gastronomi, din eğitimi, el sanatları, spor, YKS- LGS hazırlık gibi birçok eğitim, uzman hocalar tarafından ücretsiz sağlanıyor.

Eğlenerek öğrenme ve sosyalleşme imkanı sunan GASMEK Yaz Okulları, yoğun ve yorucu okul döneminden sonra tüm imkanlarıyla geleceğin sahipleri çocukların kişisel gelişimi için 8 Eylül'e kadar devam edecek.

Her yıl 10 binden fazla genç ve çocuğun katıldığı yaz okulları, katılanlara seçtikleri branşlara göre analitik düşünme becerisi, problem çözme, sistematik düşünme yeteneği, sanat, tasarım becerisi, el göz koordinasyonları ile konsantrasyonları gelişimi sağlamayı amaçlarken dikkat ve odaklanma yetenekleri arttırmayı hedefliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kişisel Gelişim, Gaziantep, Tatil, Eylül, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel GASMEK Yaz Okulları Öğrencilere Kişisel Gelişim Kursları Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular vardı Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı sona erdi Masada önemli konular vardı! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı sona erdi
16:32 Alman Deutsche Bank’tan Türk lirasına yatırım tavsiyesi: En iyi performans gösteren küresel para birimi Alman Deutsche Bank'tan Türk lirasına yatırım tavsiyesi: En iyi performans gösteren küresel para birimi
18:57 Maça saatler kala satır satır yazdılar Avusturya’nın Milli Takım’a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı Maça saatler kala satır satır yazdılar! Avusturya'nın Milli Takım'a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı
18:47 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti
18:08 Erdoğan ve Putin’den Astana’da kritik Suriye görüşmesi Erdoğan ve Putin'den Astana'da kritik Suriye görüşmesi
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 20:04:07. #1.12#
SON DAKİKA: GASMEK Yaz Okulları Öğrencilere Kişisel Gelişim Kursları Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement