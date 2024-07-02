GASMEK Yaz Okulları Öğrencilere Kişisel Gelişim Kursları Sunuyor

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK), yaz tatili döneminde öğrencilerin kişisel gelişimine yönelik hazırladığı kurslarla eğitimler veriyor.

Yakaladığı başarılar ve 7'den 70'e her vatandaşa verdiği eğitimlerle adından sıkça söz ettiren GASMEK, okulların tatil olmasıyla beraber yaz okullarına başladı. Şehir merkezinde ve çevre ilçelerde toplam 36 merkezde açılan 60 farklı branşta 12 bin öğrenci için başta robotik kodlama, sanat ve yabancı dil eğitimi olmak üzere resim müzik, gastronomi, din eğitimi, el sanatları, spor, YKS- LGS hazırlık gibi birçok eğitim, uzman hocalar tarafından ücretsiz sağlanıyor.

Eğlenerek öğrenme ve sosyalleşme imkanı sunan GASMEK Yaz Okulları, yoğun ve yorucu okul döneminden sonra tüm imkanlarıyla geleceğin sahipleri çocukların kişisel gelişimi için 8 Eylül'e kadar devam edecek.

Her yıl 10 binden fazla genç ve çocuğun katıldığı yaz okulları, katılanlara seçtikleri branşlara göre analitik düşünme becerisi, problem çözme, sistematik düşünme yeteneği, sanat, tasarım becerisi, el göz koordinasyonları ile konsantrasyonları gelişimi sağlamayı amaçlarken dikkat ve odaklanma yetenekleri arttırmayı hedefliyor. - GAZİANTEP