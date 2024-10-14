Gaziantep, Akıllı ve Yeşil Şehir Olma Hedefinde

Yerel

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 14 Ekim Dünya Büyükşehirler Günü'nde yaptığı konuşmada, şehrin stratejik planlamaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Şehri akıllı, dirençli ve yeşil şehir yapacağız. Bu konuda kesinlikle kararlıyız" dedi.

"Adil Geçişe Liderlik Etmek" temasıyla düzenlenen programda, daha yeşil ve dirençli şehirlerin inşası temel gündem olarak belirlendi. Gaziantep'in yeşil dönüşüm yolculuğu; yeşil bir ufuk, yeşil istihdam ve güçlü toplumlar alt başlıklarıyla şekillendi.

Başkan Fatma Şahin, adaletin her şeyin başı olduğunu vurgulayarak, "'İşi ehline ver, adil davran' diyen bir medeniyetten geliyoruz. Adaletin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bilim ve akıl yolumuzu aydınlatıyor. Bu başlıklar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük manevi miraslardır. Bizim gibi yöneticilerin sürekli bilimsel yaklaşması çok mühim" ifadelerini kullandı.

"Akıllı şehir olmak için yalınlaşmak gerekiyor"

Sorun çözme kapasitesini artırarak başarıyı kaçınılmaz kılmanın önemine değinen Başkan Şahin, "İşimiz hem çok kolay hem de çok zor. Akıllı şehir olmak için yalınlaşmak gerekiyor. Biz şehrimizden sorumluyuz. Şehrimize odaklanmalıyız. Her birimizin kendi sorumluluk alanını doğru şekilde yönetmesi, verimlilik ve koordinasyon ile bu şehri yöneterek Gaziantep'i; bilim, spor, kültür, sanat gibi alanlarda öne çıkarması şart. Kent Konseyi ile birlikte yerel yönetimlerin stratejik planlamayı hızlı bir şekilde yapılandırması lazım. Şehri akıllı, dirençli ve yeşil şehir yapacağız. Bu konuda kesinlikle kararlıyız. Dirençli şehir konusunda diğer bölgelere göre daha hızlı hareket ettik. Planlama çok mühim" ifadelerine yer verdi.

"Dünya büyükşehirler günü giderek önem kazanıyor"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, Dünya Büyükşehirler Günü'nün giderek daha büyük önem kazandığını vurgulayarak, "İnsan hayatında olduğu gibi dünyada da bir dizi dönüşümler ve gelişmeler oluyor. Doğan, yaşayan, büyüyen, gelişen bazen de ölen şehirler de oluyor. Büyükşehirler giderek öne çıkıyor. Türkiye'de 1980 sonrası süreçle beraber nüfusun yüzde 85'ten fazlası şehirlerde yaşıyor. Bu payın büyük bir kısmı da büyük şehirlerde. Artık, 2050 vizyonunda da 2 milyar insanın büyük şehirlerde yaşayacağı öngörülüyor. Bu öngörü üzerinden büyük şehirlerin stratejik planlarını yapıp çalışmalarını hazırlaması önemli" şeklinde konuştu.

"Adil geçiş için dirençli ve sürdürülebilir şehir olmak gerekiyor"

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey, Dünya Büyükşehirler Günü için yaptığı değerlendirmede, "Dünya, özellikle adil geçiş dediğimiz sistem değişimi içerisinde yeni bazı paradigmalar üzerinden konuşmaya başlamalı. Adil geçiş için dirençli ve sürdürülebilir şehir olmak gerekiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP