Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Gençlerle Buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Gençlerle Buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 25 Aralık Panorama Müzesi'nde gençlerle bir araya geldi ve merak edilen soruları yanıtladı. Şahin, gençlerin kültür, eğitim, spor ve yaşam konularındaki sorularını cevapladı.

28.03.2024 15:34  Güncelleme: 15:58
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 25 Aralık Panorama Müzesi'nde lise ve üniversite öğrencisi gençlerle buluştu, merak edilen soruları yanıtladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin son 10 yılda kente kazandırdığı hizmetlerin yanı sıra yeni dönemdeki planlarından da bahseden Başkan Fatma Şahin, programın ilerleyen dakikalarında da gençlerin kültür, eğitim, spor ve yaşam başlıklarını kapsayan sorularına cevap verdi.

"Gençlerle birlikte gençler için, ustalık dönemine hazırız ve kararlıyız"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada gençlerin artık dünyanın siyasi tarihini değiştirdiğini belirterek, "Tohum doğru atıldı, büyük bir ormana dönüştü. Türkiye Yüzyılı belediyeciliği diyoruz. Yarın biz yokuz, siz buradasınız. Burası bir mektep. İnsan tanımak için, siyasetin malzemesi insan. Sana hayatı tanıtıyor. Hayatla birlikte insanı tanıyorsun. Her birinden büyük bir tecrübe elde ediyorsun. Özellikle genç bakışın burada olup kendini yetiştirmek için gayret göstermesi çok önemli. Genç dostu bir şehir olacağız. Gençlerle birlikte gençler için, ustalık dönemine hazırız ve kararlıyız" dedi.

"Doğumdan ölüme eğitim bizim en önemli başlığımız"

Gaziantep'e eğitimin çok erken başladığı ve Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan çalışmaları detaylarıyla anlatan Başkan Şahin, "Bugün bu salonda olanlar derdi olanlar. O yüzden derdi olan gençlik bizim için çok kıymetli. Bize düşen kısım yetişmenizde her şeyi devletten beklemeden Gaziantep modeli. Eğitim şehri Gaziantep. Bu şehir eğitim şehri olmak zorunda. 720 bin genç var. O kadar büyük bir hazine ki. Fırsat eşitliği verip sizlerin önündeki rekabet etme gücünü artırmamız ve size fırsat vermemiz gerekiyor. Doğumdan ölüme eğitim bizim en önemli başlığımız. İkincisi ise spor şehri Gaziantep. Siz bizim için çok kıymetlisiniz. Sporu yaşamın bir parçası yapmanız lazım" ifadelerini kullandı.

"Sporun ve hareketli yaşamın önemine işaret edildi"

Gaziantep'in gastronomi şehri olması sebebiyle yaşanan obezite problemi sorusuna Başkan Fatma Şahin, "Obezite önemli bir sorun. Aldığınız kalorilerden daha fazlasını yakmanız lazım. Günde en az 10 bin adım atıp bisiklete binmeniz lazım. Biz yeşil alanlarımızı çoğalttık. Bir de bisiklet dağıttık" diye yanıtladı.

Bir diğer depremzedelere yönelik ne çalışmalar yapılacağı sorusuna ise, "2 yıl içerisinde eski Nurdağı ve yeni Nurdağı'nı birleştireceğiz. O bölgeyi yeşil Nurdağı ve akıllı Nurdağı olması ile imar planlamamızı yapıyoruz. İnşallah yeni dönemde bambaşka bir bölge olacak" diye cevapladı.

'Genç kızların her alanda var olması gerektiği, bu alanda en büyük destekçinin Fatma Şahin'in örnek gösterilmesinden dolayı Gaziantep'te gerçekten başarı gösteren kızlara özel bir siyaset kursu düzenlenemez mi? sorusunu ise "Tabi ki GASMEK'te siyaset okulu yapalım" diye yanıtladı.

Bütün öğrencilerin sorusunu yanıtlayan Başkan Fatma Şahin, programın ardından gençlerle fotoğraf çektirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Gençlerle Buluştu - Son Dakika

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