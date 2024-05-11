Gaziantep Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

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Gaziantep Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğretmenleri rehberliğindeki 35 minik öğrenci İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyaret esnasında çocuklara İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan birimler gezdirildi. Jandarmanın kullandığı araç ve gereçler tanıtıldı ve köpek unsurlarınca çeşitli gösteriler yapıldı. Gösteri sonrası İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ile bir araya gelen çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı ve hatıra fotoğrafı çektirildi. - GAZİANTEP