Gaziantep'te 75 bin zeytin fidanının dağıtımına başlandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 75 bin zeytin fidanının dağıtımına başlandı

11.04.2022 17:24

Gaziantep'te 75 bin zeytin fidanının dağıtımına başlandı 30 bin zeytin fidanı Nurdağı'nda toprak ile buluşuyor Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından her ilçeye uygun verilen destekler çerçevesinde Nurdağı ilçesinin Şatırhöyük Kırsal Mahallesi'nde zeytin fidanları toprakla buluşturuldu.

Gaziantep'te 75 bin zeytin fidanının dağıtımına başlandı

30 bin zeytin fidanı Nurdağı'nda toprak ile buluşuyor

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından her ilçeye uygun verilen destekler çerçevesinde Nurdağı ilçesinin Şatırhöyük Kırsal Mahallesi'nde zeytin fidanları toprakla buluşturuldu.

Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yoğun kar yağışından etkilenen üreticileri desteklemek, Araban ilçesinde üretimi artırmak için bölgenin iklim koşullarına uygun ekilecek 75 bin adet Gemlik ve Nizip yağlık zeytin fidanının 30 bin adetinin Nurdağı'nda dağıtımı başladı.

Çiftçilerin bulunduğu iklim ve coğrafyaya uygun ürünleri seçerek destek çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı, çiftçiye yaptığı zeytin desteğinde fidanların yüzde 60 değerini karşılayacak.

"Geleceğimize güzel bir şehir bırakacağız"

Fidan dikim töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, insanların hayatlarında dünyayı cennet yapma sorumluluğu olduğunu belirterek, "Son iki yılda pandemi bütün yaşam şeklimizi ve planlarımızı değiştirdi. Tedbir almamız lazım. Bugün de burada hayırlı bir iş için varız. Bugün kendi kendine yetme milli güvenlik meselesi haline geldi. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım. Bundan sonra bir metrekare alanı bile boş bırakmamak gerekiyor. Bunun için de çiftçimizi rahatlatmamız gerekiyor. Bu konuda büyük bir gayret gösteriyoruz. Valilikle yaptığımız son çalışmada sulama kanallarına yönelik büyük bir iyileştirmeye gidiyoruz. Bugün zeytin ekiyoruz. Zeytin bu coğrafyanın en önemli bitkilerinden, ağaçlarından. Biz her ilçeye özel, uygun destek veriyoruz. Bizim bu coğrafyamızda yetişen ürünlerde sağlık ve şifa var. Geleceğimize güzel bir şehir bırakacağız" dedi.

"Verilen destek çok anlamlı"

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ise yaptığı konuşmada ekim yapılan bölge ve şehirde çok eski yerleşim yerleri olduğunu söyleyerek, "Bu kalıntıların çoğu tarihin tanıklığını yapıyor. Ağaçlar çıplak kara çalılardı ve büyüdü. Bu şehir, bu ilçe, bu kasaba tarihin ilk çağlarından bu yana hep vardı. Çiftçilik tarım devam ediyor. Cumhuriyet döneminde direniş için büyük bir simge yerdeyiz. Verilen destek çok anlamlı çalışma ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziantep'te 75 bin zeytin fidanının dağıtımına başlandı - Son Dakika


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