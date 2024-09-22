Gaziantep\'te Balık Tüketimi Artıyor

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Gastronomi şehri Gaziantep'te son yıllarda artan balık tüketimi esnafı memnun ederken özellikle son zamanlarda artan tavuk ve et fiyatları vatandaşların balığa yönelmesine neden oldu.

Denizlerde 20 gün önce başlayan balık avı sezonunda Karadeniz'de ve Ege'de balıkçıların ağlarına takılan çeşit çeşit balıklar Gaziantep'te balıkçı esnafının tezgahlarını süsledi.

Balık avı sezonunun 1 Eylül'de başlamasının ardından Karadeniz'den ve Ege'den getirilen çeşit çeşit balıklar tezgahlardaki yerini alıyor. Son günlerde bol miktarda palamutun yanı sıra az da olsa ağlara takılan hamsileri tezgaha koyan esnafın, sezon yeni başlamasına rağmen satışlardan memnun kaldığı görüldü.

Hamsi, palamut, istavrit ve lüfer başta olmak üzere balıkçı esnafının tezgahını dolduran balık çeşitleri hem balıkçı esnafının hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Tezgahlardaki balık çeşitlerinin fiyatları 150 liradan başlarken çeşidine ve kalitesine göre fiyatlar daha da yükseliyor.

Sezonun açılmasıyla birlikte Gaziantep'teki Balık Hali'nde tezgahları süsleyen balıkta bu yıl fiyatların geçen yıla göre daha düşük olması bekleniyor. Hayvansal protein kaynağı olarak önemli bir yere sahip olan balık, içerdiği Omega 3 gibi çoklu doymamış yağ asitleri bakımından da oldukça zengin bir gıda olarak biliniyor. Özellikle sağlıklı beslenmek için balığı tercih eden vatandaşlar, havalar sıcak olmasına rağmen balık alabilmek için halin yolunu tutuyor.

Satışlardan memnun olduklarını söyleyen esnaf, havaların soğuması ve yağmurun yağmasıyla birlikte bu yıl daha da verimli bir sezon olacağını düşünüyor. Esnafa göre sezon şimdilik büyük umut verse de ilerleyen günlerde daha net bir tablo ortaya çıkacak. Türkiye'nin balık üretimi ve tüketiminde ön sıralarda yer alan Gaziantep'te balık fiyatları da geçtiğimiz aya göre yarı yarıya düştü. Pazarlardaki tezgahlarda balıkların fiyatları düşünce vatandaşlar kırmızı ve beyaz et yerine balığı tercih etmeye başladı. Tezgahlarını taze ve bol çeşit balıklarla şenlendiren balıkçı esnafı, yaklaşık 20 çeşit balıkla açtıkları sezon sonrası balık çeşitlerinin yağışların başlamasıyla daha çok arttığını ve fiyatının da düştüğüne dikkat çekti. Havaların serinlemesiyle balığa olan talebin artmaya başladığına dikkat çeken esnaf, sofralarda kırmızı et ile yapılan yemeklerin yerini mevsim balıkları olan sardalye, palamut, istavrit ve hamsinin aldığını belirtiyor.

Havaların soğumasıyla birlikte çeşitliliğin artacağını ve fiyatların daha da düşeceğini ifade eden esnaf, kasım ayının sonlarına doğru balık bolluğunun artacağını da vurguluyor. Esnaf Hasan Durmaz, bu yıl balığın bol olduğunu belirterek, balık bolluğundan dolayı fiyatların uygun olduğunu ifade etti.

Gastronomi şehri Gaziantep'te et ve tavuğun yanı sıra balık tüketiminin de artmaya başladığını ifade eden Durmaz, balık satışlardan memnun olduklarını ve havaların soğumasıyla birlikte bu sene daha da verimli bir sezon olacağını söyledi.

"Balıkta olan vitamin tavuk ve ette yoktur"

Gaziantep esnafı olarak sezona iyi başladıklarını belirten Durmaz, "Esnaf olarak satışlardan memnunuz. Balıklarımız günlük taze olarak geliyor. Karadeniz başta olmak üzere deniz olan bölgelerden balıklarımız taze olarak geliyor. Hamdolsun müşterimiz de var. Balığa talep çok. Çünkü balık daha fazla omega 3 taşıyor. Balıkta olan vitamin tavuk ve ette yoktur" dedi.

"Havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla balık satışları da artacak"

Sezon yeni olmasına rağmen her çeşit balığın geldiğini belirten Ali Tekin, "Satışlardan memnunuz. Halkımızın balığa rağbeti çoğaldı. Herkes balığa alıştı. Bu sene hamsi, istavrit, lüfer ve diğer çeşit balıklarımız bol olacak. Fiyatlarımız da geçen seneye göre bu sene balık bol olduğu için daha uygun gidiyor. Bundan dolayı halkımızda balığa rağbet gösteriyor. İlerleyen günlerde fiyatlar daha da düşecek. Çünkü balık çoğalacak. Havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla balık satışları da artacak" şeklinde konuştu.

"Havalar biraz daha serinlerse fiyatlar düşer"

Gaziantep halkının son zamanlarda balığa yönelmeye başladığını belirten Ufuk Yıldırım, "Balık sezonu 1 Eylül itibariyle açıldı. Havalar biraz sıcak gidiyor ama satışlarımızda biraz hareketlilik var. Hareketlilik balık çeşitlerine de yansıdı. Şu an fiyatlar biraz yüksek ama ilerleyen aylarda düşecektir. Vatandaşlar balık alıp pişirtiyor. Tava ve ızgara yapıyoruz. Havalar biraz daha serinlerse fiyatlar düşer, hareketlilik daha da artacak. Şu anda satışlardan memnunuz ve işlerimizde iyi gidiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP