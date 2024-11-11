Gaziantep'te Depremzedelere Ek Süre Duyurusu - Son Dakika
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Gaziantep'te Depremzedelere Ek Süre Duyurusu

Gaziantep\'te Depremzedelere Ek Süre Duyurusu

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için başvurularını yapamamış olanlara 2 günlük ek süre tanıdı. Başvurular 21-22 Kasım 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya Kaymakamlık yazı işleri müdürlüğüne yapılabilecek.

11.11.2024 13:08  Güncelleme: 13:11
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Gaziantep'in Araban ilçe Kaymakamlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için 'Hak Sahipliği Ek Süre Duyurusu' yaptı.

Araban Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "06.02.2023 tarihli depremlerden etkilenen Gaziantep ilimizde çeşitli nedenlerle talep toplama işlemlerine müracaat edemeyen vatandaşlarımızın taleplerini verebilmeleri için, 2 günlük ek süre verilecektir. Başvurular 21.11.2024 tarihinde başlayıp 22.11.2024 saat 23.59'da sona erecektir. e-Devlet'ten başvuru yapılabilecektir. Araban Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünden başvuru yapılabilecektir. (Mesai Saatleri İçinde) Tapu Senedi Fotokopisi. Tapu ve emlak kaydı vefat eden kişiye ait ise veraset ilamı veya aile nüfus kaydı. Köy muhtarlarından alınacak ve o yerin en büyük mülki amirine tasdik ettirilecek mülkiyet belgesi. Elektrik veya su aboneliği belgesi. Evli evlatlar, Yerleşim Yeri Belgesi veya hasarlı konuta ait aboneliğin adlarına olan elektrik veya su aboneliği belgesi. Cins tahsisi yapılmayan hasarlı yapılarda, hasarlı konutun tapusu bağ, bahçe, arsa vb. Tapusu ise bu vasıflara ait tapu ile birlikte binaya ait ilgili belediyesinden alınacak emlak beyannamesinin bir örneği gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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